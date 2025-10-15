Inter, bilancio in utile e ricavi record. Marotta: "Tappa storica"

L'Assemblea è stata anche l'occasione per tornare sul nuovo impianto che accoglierà Inter e Milan dopo che il Comune ha approvato la vendita di San Siro e delle aree circostanti alle due squadre. Marotta ha dichiarato: "Si tratta di un passaggio epocale per il futuro del Club e della città di Milano. Questo progetto rappresenta una svolta storica, non solo in termini di sostenibilità e crescita dei ricavi, ma anche per l'esperienza che offriremo ai nostri tifosi e alla cittadinanza milanese. Siamo determinati a realizzare un impianto moderno, innovativo e all'avanguardia - ha concluso - che sia un modello per il calcio europeo e motore di sviluppo continuo per la nostra comunità. La nostra ambizione è quella di garantire all'Inter e ai suoi tifosi una casa degna della nostra storia e del nostro futuro".