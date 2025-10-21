Zola elogia Pisacane: "Cagliari squadra con idee e organizzata"

"È una squadra che ha idee, organizzata e ordinata, quindi sono contento, finora le cose stanno andando bene, speriamo si continui così. L'idea di portare dal settore giovanile al Cagliari un allenatore come Pisacane la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente, perché è un allenatore che ha lavorato con i giovani e conosce i valori che ci sono sotto e li può portare avanti". Così Gianfranco Zola, a margine della presentazione della campagna di Medea-Italgas, di cui è testimonial, oggi alla Unipol Domus. Zola, vicepresidente vicario della Lega Pro, che proprio a Cagliari ha chiuso la carriera, ha poi ricordato che è entrata in vigore la riforma che porta il suo nome: "Noi premiamo le 60 società che investono nei settori giovanili, nelle strutture, negli allenatori, nei campi. Quello che stiamo cercando di fare è di capillarizzare il lavoro sui settori giovanili in tutta Italia, in modo tale che la qualità dei nostri giovani cresca, per crearsi il prodotto all'interno, perché non abbiamo più la forza economica di andare a prendere i migliori giocatori nel mondo e secondo me non è neanche giusto. È una cosa che abbiamo fatto in passato e possiamo fare ancora", ha concluso.