Calcio

Zola elogia Pisacane: "Cagliari squadra con idee e organizzata"

21 Ott 2025 - 21:13
© Getty Images

"È una squadra che ha idee, organizzata e ordinata, quindi sono contento, finora le cose stanno andando bene, speriamo si continui così. L'idea di portare dal settore giovanile al Cagliari un allenatore come Pisacane la trovo una cosa interessantissima e anche intelligente, perché è un allenatore che ha lavorato con i giovani e conosce i valori che ci sono sotto e li può portare avanti". Così Gianfranco Zola, a margine della presentazione della campagna di Medea-Italgas, di cui è testimonial, oggi alla Unipol Domus. Zola, vicepresidente vicario della Lega Pro, che proprio a Cagliari ha chiuso la carriera, ha poi ricordato che è entrata in vigore la riforma che porta il suo nome: "Noi premiamo le 60 società che investono nei settori giovanili, nelle strutture, negli allenatori, nei campi. Quello che stiamo cercando di fare è di capillarizzare il lavoro sui settori giovanili in tutta Italia, in modo tale che la qualità dei nostri giovani cresca, per crearsi il prodotto all'interno, perché non abbiamo più la forza economica di andare a prendere i migliori giocatori nel mondo e secondo me non è neanche giusto. È una cosa che abbiamo fatto in passato e possiamo fare ancora", ha concluso.

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

00:24
DICH THURAM PRE REAL MADRID DICH

Thuram: "Abbiamo molta fiducia in Tudor"

03:36
MCH VISITA GATTUSO A COLLECCHIO 21/10 MCH

Parma, il ct Gattuso in visita a Collecchio

02:29
DICH JURIC PRE SLAVIA PRAGA DICH

Juric: "Finora partite su buoni livelli, ma dobbiamo essere più cinici"

01:40
DICH DJIMSITI PRE SLAVIA PRAGA DICH

Djimsiti: "In Europa impari anche se perdi 4-0""

02:55
DICH TUDOR PRE REAL MADRID DICH

Tudor: "Sono concentrato solo sulla squadra, non penso a me"

01:13
DICH LUIGI BRUGNARO SINDACO VENEZIA 21/10 DICH

Luigi Brugnaro: "Stadio per tutti e per tutto"

01:11
NUOVO STADIO VENEZIA

Venezia, la posa della prima pietra del nuovo stadio

01:00

Dalla diagnosi di leucemia al campionato svedese: la favola nella favola di mister Torstensson

01:34
Orsolini re dei bomber

Orsolini re dei bomber

01:38
Paz, un gioiello real

Paz, un gioiello real

01:46
Max si prende la vetta

Max si prende la vetta

01:47
Vi racconto Max Allegri

Vi racconto Max Allegri

01:34
Dea domani in Champions

Dea domani in Champions

02:04
La vigilia del Napoli

La vigilia del Napoli

02:00
Nubi nere sulla Juventus

Nubi nere sulla Juventus

ONE TO ONE TUDOR POST COMO 19/10 DICH

Tudor: "Settimana importante o decisiva? Sentito migliaia di volte, ma io penso poco a me stesso"

DICH SARRI PRE ATALANTA 18/10 DICH

Sarri: "In un altro club me ne sarei andato"

MCH CHIVU SALUTA MCH

Chivu apre l'allenamento: "Prima di tutto il buongiorno ai giornalisti"

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

Cremonese-Udinese 1-1: gli highlights

SRV RULLO JUVE CIELO NERO SUL PROGETTO TUDOR 20/10 SRV OK DEFINITIVO

Juve, Tudor dentro o fuori

Yildiz e Vlahovic

Yildiz e Vlahovic: dopo l'Europa servono gol in Italia

22:38
Inter: primo gol in Champions per Pio Esposito
22:29
Bedin (Lega B): "Juve Stabia? C'è indagine in corso, non ho sentito dirigenza"
22:21
Inter, Lautaro da record: 11 gol in Champions nel 2025
22:14
Parma, lesione all'adduttore per Oristanio
21:55
Liga, cancellata Villarreal-Barcellona a Miami dopo le proteste in Spagna