Torneo delle Nazioni, Italia Under 15 si piazza terza: Scozia ko
La Nazionale italiana U15 supera i pari età della Scozia 3-1 allo stadio comunale di Mossa, in provincia di Gorizia, aggiudicandosi la finale per il 3° posto della ventiduesima edizione del Torneo delle Nazioni. L'Italia, dopo aver sbloccato il match al 23' con l'attaccante del Bologna Leonard Maria Lima Ramalho, ha raddoppiato al 29' grazie al difensore della Roma, Niccolò Chieffallo, per poi portarsi sul 3-0, ancora una volta con Lima Ramalho, che firma così la doppietta al 31'. Prima dell'intervallo, i ragazzi di Enrico Battisti colpiscono una traversa al 35' con Lorenzo Vitali, trequartista del Parma, mentre nella ripresa gli scozzesi accorciano le distanze al 64' grazie al rigore trasformato da Zion Pullan, attaccante del Celtic.
"Sono contento della prestazione di oggi - sottolinea il tecnico azzurro -, soprattutto del primo tempo, perché avevo chiesto ai ragazzi di approcciare bene alla gara e di giocarla con l'intensità e la personalità che avevo visto con la Romania (vittoria per 3-0, ndr). La squadra ha risposto bene nei primi 35 minuti, prima di calare nella ripresa, anche a causa del caldo e della stanchezza, ma credo che possa starci. Il rammarico del nostro torneo sono stati quei 10 minuti contro la Cina (sconfitta per 2-0, ndr), che hanno condizionato tutto il proseguimento del nostro cammino".