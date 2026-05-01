Torneo delle Nazioni, Italia Under 15 si piazza terza: Scozia ko

"Sono contento della prestazione di oggi - sottolinea il tecnico azzurro -, soprattutto del primo tempo, perché avevo chiesto ai ragazzi di approcciare bene alla gara e di giocarla con l'intensità e la personalità che avevo visto con la Romania (vittoria per 3-0, ndr). La squadra ha risposto bene nei primi 35 minuti, prima di calare nella ripresa, anche a causa del caldo e della stanchezza, ma credo che possa starci. Il rammarico del nostro torneo sono stati quei 10 minuti contro la Cina (sconfitta per 2-0, ndr), che hanno condizionato tutto il proseguimento del nostro cammino".