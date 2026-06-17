Inter, aperta la campagna abbonamenti: fasi di acquisto, pezzi e differenze tra base, plus e full

FASE 1 – RINNOVI, 17-29 GIUGNO La prima fase della Campagna Abbonamenti 2026/27 sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/26 di tutte le tipologie, che avranno la possibilità di confermare il proprio posto o sceglierne un altro diverso tra quelli disponibili.

FASE 2 – VENDITA ANTICIPATA LOYALTY INTERISTA, 3-6 LUGLIO

La seconda fase prenderà il via alle 12:00 di venerdì 3 luglio e proseguirà fino alle 23:59 di lunedì 6 luglio. Questa fase è dedicata agli iscritti al programma Loyalty Interista che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: Essere Abbonati alla stagione 2025/26 e non aver partecipato alla fase di rinnovo, Aver completato, nel periodo dal 17 giugno alle ore 12:00 al 24 giugno alle ore 12:00, almeno una delle seguenti Missioni Loyalty:

Sottoscrizione Inter Club Plus 2026/27 La sottoscrizione come Socio Inter Club Plus deve risultare completata con pagamento andato a buon fine e con tessera Inter Club associata al medesimo profilo loyalty.

- Acquisto Ticketing Gift Card con importo minimo di 100€ È richiesto l’inserimento del codice Gift Card nella sezione dedicata del profilo loyalty. Al termine della missione, i codici Gift Card saranno sottoposti a verifica e validazione; solo se corretti saranno considerati validi ai fini del completamento della missione. Ciascun codice potrà essere utilizzato una sola volta.

- Acquisto su Inter Online Store con importo minimo di 100€ L’acquisto è valido solo se effettuato dopo l’iscrizione al programma loyalty e con lo stesso indirizzo e-mail, gli ordini effettuati prima dell’iscrizione o con un indirizzo e-mail diverso non saranno considerati validi. Sono escluse le Gift Card. La verifica degli ordini idonei sarà effettuata automaticamente dal sistema.