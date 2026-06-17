stagione 26/27

Inter, aperta la campagna abbonamenti: fasi di acquisto, pezzi e differenze tra base, plus e full

Da oggi i tifosi nerazzurri potranno confermare il posto occupato nell'ultima stagione. Tutto quello che c'è da sapere sulla campagna abbonamenti 

17 Giu 2026 - 13:15
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Messa in archivio una stagione, l'Inter si proietta già alla prossima. I nerazzurri si mettono alle spalle un'annata chiusa con uno storico double scudetto-Coppa Italia e ripartono con le stesse ambizioni. Il primo passo verso la stagione che verrà è l'apertura ufficiale della campagna abbonamenti 2026/27. Un appuntamento scattato oggi, mercoledì 17 giugno, con il via della prima fase solo per il rinnovo. Ma vediamo nel dettaglio fasi, prezzi e tipologie di abbonamento disponibili. 

Full, Plus e Base: cosa cambia

 Come nella passata stagione saranno disponibili tre tipologie di abbonamento: FULL, PLUS e BASE, con specifiche differenti a seconda del pacchetto. Il Full si arricchisce e si conferma l'unico modo per abbonarsi alla League Phase di UEFA Champions League. Inoltre, esattamente come nella scorsa annata, gli Abbonati al Secondo Anello Blu avranno la possibilità di acquistare in anticipo a un prezzo agevolato i biglietti per il derby casalingo Inter-Milan, match per il quale il Settore è riservato per la tifoseria ospite.

© inter.it

© inter.it

Prezzi

 I prezzi, in fase di rinnovo, oscillano dai 329€ per un terzo anello verde fino ai quasi 5mila per le poltroncine al primo rosso. Un posto in Curva Nord può oscillare dei 439 ai 549 in base alla tipologia di abbonamento che si sceglie di sottoscrivere. Qui il prospetto con tutti i prezzi della prima fase. 

Di seguito tutte le info e le fasi di vendita della Campagna Abbonamenti 2026/27:

FASE 1 – RINNOVI, 17-29 GIUGNO

  • FASE 1 – RINNOVI, 17-29 GIUGNOLa prima fase della Campagna Abbonamenti 2026/27 sarà riservata agli abbonati della stagione 2025/26 di tutte le tipologie, che avranno la possibilità di confermare il proprio posto o sceglierne un altro diverso tra quelli disponibili.

  • FASE 2 – VENDITA ANTICIPATA LOYALTY INTERISTA, 3-6 LUGLIO

    La seconda fase prenderà il via alle 12:00 di venerdì 3 luglio e proseguirà fino alle 23:59 di lunedì 6 luglio. Questa fase è dedicata agli iscritti al programma Loyalty Interista che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: Essere Abbonati alla stagione 2025/26 e non aver partecipato alla fase di rinnovo, Aver completato, nel periodo dal 17 giugno alle ore 12:00 al 24 giugno alle ore 12:00, almeno una delle seguenti Missioni Loyalty:
    Sottoscrizione Inter Club Plus 2026/27 La sottoscrizione come Socio Inter Club Plus deve risultare completata con pagamento andato a buon fine e con tessera Inter Club associata al medesimo profilo loyalty.

    - Acquisto Ticketing Gift Card con importo minimo di 100€ È richiesto l’inserimento del codice Gift Card nella sezione dedicata del profilo loyalty. Al termine della missione, i codici Gift Card saranno sottoposti a verifica e validazione; solo se corretti saranno considerati validi ai fini del completamento della missione. Ciascun codice potrà essere utilizzato una sola volta.

    - Acquisto su Inter Online Store con importo minimo di 100€ L’acquisto è valido solo se effettuato dopo l’iscrizione al programma loyalty e con lo stesso indirizzo e-mail, gli ordini effettuati prima dell’iscrizione o con un indirizzo e-mail diverso non saranno considerati validi. Sono escluse le Gift Card. La verifica degli ordini idonei sarà effettuata automaticamente dal sistema.

  • FASE 3 – VENDITA LIBERA, DAL 10 LUGLIO

    In caso di disponibilità residua, a partire dal 10 luglio alle ore 12:00 si aprirà la fase di vendita libera. Sarà possibile acquistare l’abbonamento scegliendo tra le tipologie disponibili: FULL, PLUS e BASE. Per procedere è necessaria la tessera Siamo Noi; se non ne sei in possesso, puoi sottoscriverla online su tdt.inter.it

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