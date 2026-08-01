L'Inter batte il Manchester City per 3-1 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari

60' - Gonzalez ci prova da fuori area ma il tiro è largo. Intanto escono Martinez e Stankovic, dentro Provedel e Topalovic

55' - Azione insistita di Savinho a centrocampo, prima supera Pavard e poi Stankovic che lo stende: ammonito il numero 5 nerazzurro

52' - Un minuto di paura nella difesa interista, con tiri di Savinho e Ait-Nouri. Alla fine Pio Esposito salva di testa sulla linea

48' - Inter ancora offensiva: Luis Henrique serve a Frattesi, solo in mezzo all'area, che però svirgola col destro

47' - Sulla destra cross di Frattesi per Mosconi, che calcia al volo di sinistro: pallone alto, altra bella occasione

46' - Subito grande occasione Inter: Donnarumma sbaglia il passaggio, Stankovic può calciare a porta vuota ma Gigio in scivolata rimedia e salva tutto.

46' - Diversi cambi per Chivu: escono Dimarco, Barella, Diouf, Mkhitaryan e Iddrissou; in campo Bastoni, Luis Henrique, Frattesi, Zielinski e Mosconi. Per il City out Gvardiol, Mfuni, Kovacic, Reijneders e Mubama; Maresca inserisce Ait-Nouri, Alleyne, McAidoo, Nicolas Gonzalez e Vitor Reis.

46' - INIZIA LA RIPRESA