L'Inter batte il Manchester City per 3-1 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari

© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026
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Finiscono 1-1 i tempi regolamentari della sfida amichevole tra Manchester City e Inter giocata ad Hong Kong. Ottima prima frazione dei nerazzurri, che hanno spaventato a più riprese gli inglesi dopo aver colto il pareggio con Pavard. In gol per gli Sky Blue Mubama su assist di Semenyo. Nella seconda parte di gara predominio territoriale pressoché completo del City, anche a causa dei numerosissimi cambi effettuati. Molto bene tra gli inglesi il giovane Mcaidoo, ma anche Semenyo. Nell'Inter brillantissimo Bisseck, preciso e attento. Poi l'Inter vince ai rigori per 3-1, malissimo gli inglesi dal dischetto con tre errori su quattro tiri. Segna quello decisivo il giovanissimo Lavelli, eccellente Provedel.
Lavelli segna - Tiro centrale e potente, Donnarumma si tuffa. 3-1.
Echeverri segna - Cucchiaio dell'argentino, coraggioso. 2-1.
Mosconi segna - Rigore ottimo, spiazzato Donnarumma. 2-0.
Nico Gonzalez sbaglia - Para Provedel! 1-0.
Frattesi sbaglia - Para Donnarumma. 1-0.
Khusanov sbaglia - Palo dell'uzbeko, Provedel c'era. 1-0.
Zielinski gol - Spiazzato Donnarumma, ottimo rigore. 1-0.
Ait Nouri sbaglia - Rigore orrendo dell'algerino che calcia altissimo! 0-0
CALCI DI RIGORE!
93' - Finisce 1-1 tra City e Inter. Gol di Mubama, risponde Pavard. Ora calci di rigore!
90' - Tre minuti di recupero.
88' - Ait Nouri scappa sulla sinistra, mette il pallone al centro che sfila verso l'out destro dove arriva puntuale come un treno Mcaidoo che calcia, deve impegnarsi Provedel.
85' - Pazzesco Mcaidoo sulla destra, davvero clamorose le sue qualità in dribbling. Entra in area, mette in mezzo a rimorchio, para Provedel.
82' - Intervento duro e brutto di Khusanov su Mosconi, ammonito l'uzbeko. Frattesi poi mette in mezzo una grande palla per Bovio che calcia al volo ma viene murato.
80' - Palo di Mcaidoo! Inarrestabile sulla destra, punta, rientra sul mancino, movimento di corpo e tiro che coglie il legno alla destra di Provedel.
77' - Cambi: nell'Inter fuori Bisseck, dentro Maye. Fuori Savinho per Jaden Heskey, figlio del mitico ex attaccante Emile Heskey.
76' - Possesso palla infinito degli inglesi, che si conclude con un sinistro dal limite di Savinho alto sopra la traversa.
72' - Alta la pressione del City in questo momento, che sviluppa le azioni prevalentemente sulla destra con un attivo Mcaidoo in combinazione con Savinho. Poco fa dentro Sangaré e Echeverri per Foden e Semenyo.
70' - Molto bene Savinho sulla destra, trova Mcaidoo che pesca Lewis in area, ma il tiro di punta non impensierisce Provedel.
67' - Nell'Inter fuori Pio Esposito, entra Lavelli. Fuori anche Pavard, dentro Bovio.
65' - Grande chiusura di Bisseck in angolo, poi il City coglie la traversa.
© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026
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60' - Gonzalez ci prova da fuori area ma il tiro è largo. Intanto escono Martinez e Stankovic, dentro Provedel e Topalovic
55' - Azione insistita di Savinho a centrocampo, prima supera Pavard e poi Stankovic che lo stende: ammonito il numero 5 nerazzurro
52' - Un minuto di paura nella difesa interista, con tiri di Savinho e Ait-Nouri. Alla fine Pio Esposito salva di testa sulla linea
48' - Inter ancora offensiva: Luis Henrique serve a Frattesi, solo in mezzo all'area, che però svirgola col destro
47' - Sulla destra cross di Frattesi per Mosconi, che calcia al volo di sinistro: pallone alto, altra bella occasione
46' - Subito grande occasione Inter: Donnarumma sbaglia il passaggio, Stankovic può calciare a porta vuota ma Gigio in scivolata rimedia e salva tutto.
46' - Diversi cambi per Chivu: escono Dimarco, Barella, Diouf, Mkhitaryan e Iddrissou; in campo Bastoni, Luis Henrique, Frattesi, Zielinski e Mosconi. Per il City out Gvardiol, Mfuni, Kovacic, Reijneders e Mubama; Maresca inserisce Ait-Nouri, Alleyne, McAidoo, Nicolas Gonzalez e Vitor Reis.
46' - INIZIA LA RIPRESA
47' - FINISCE IL PRIMO TEMPO. 1-1: sblocca Mubama, pareggia Pavard. Partita equilibrata, per Chivu buone indicazioni da Pavard e Stankovic. Diouf pericoloso da esterno destro ma ballerino in fase difensiva
44' - Savinho scatena il panico nella retroguardia interista, mette in mezzo senza trovare compagni pronti a tirare
35' - Cross dalla destra di Barella, Donnarumma a vuoto ma non arriva nessuno a colpire verso la porta
30' - Diouf dalla destra pesca Dimarco che, in posizione di sparo col mancino, lo fa girare ma Donnarumma è pronto e para.
27' - Al momento la difesa degli inglesi sta riuscendo ad applicare bene la trappola del fuorigioco neutralizzando alcune azioni pericolose.
25' - Benissimo Diouf sulla destra, punta ed entra in area, mette il pallone a rimorchio ma la difesa chiude in angolo. In questa fase, dopo il pareggio siglato, l'Inter è cresciuta moltissimo.
22' - Stankovic si incunea nella metà campo del City in progressione, giunto in area lascia partire un destro potente rasoterra che Donnarumma manda in angolo con difficoltà.
19' - GOOOOLLLLL INTER!!! Pavard! Pareggio dei nerazzurri, su cross dalla sinistra di Dimarco la difesa inglese si dimentica Pavard solissimo a centro area che mette dentro con il piatto destro e trova l'1-1.
17' - Totalmente incontrollabile Semenyo per la difesa dell'Inter in questa fase: parte in dribbling sulla sinistra saltando due avversari, calcia bene rasoterra con il piatto ma trova la grandissima risposta di Martinez che gli nega il raddoppio.
14' - GOOOOLLLLL CITY!!! Semenyo lascia sul posto chiunque sulla sinistra e mette al centro una palla rasoterra che Mubama deve solo spingere dentro da mezzo metro. Malissimo qui la difesa nerazzurra. 1-0.
12' - Fase di stallo del match, le due formazioni faticano in questo momento a costruire azioni pericolose.
8' - Molto attiva l'Inter sugli esterni, Diouf cerca Dimarco che calcia al volo col mancino coordinandosi bene ma non centra lo specchio della porta.
6' - Brutto pestone di Mubama su Dimarco, a terra dolorante. Nessun allarme, l'esterno si alza subito.
4' - Dimarco crossa dalla sinistra, Mfuni si rifugia in angolo. Stankovic stacca di testa e la palla sfila di qualche centimetro vicino al palo lungo.
3' - Occasione immensa sprecata da Pio Esposito! Pescato in area dalla destra va in spaccata volante con la porta praticamente vuota ma mette fuori di pochissimo.
2' - Ancora un corner per il City, sempre guadagnato da Semenyo. Nulla di fatto anche qui.
1' - Semenyo subito attivissimo sulla sinistra punta e viene chiuso in corner. Batte Reijnders, uscita sicura di Martinez coi pugni.
Entrano in campo le due squadre. Stadio quasi tutto esaurito. Arbitra il signor Tam Ping Wun.
Guidano le due formazioni con la fascia al braccio Phil Foden per il City e Nicolò Barella per l'Inter.
L'Inter di Chivu in amichevole sfida il Manchester City di Enzo Maresca a Hong Kong in un match di prestigio. Tra i nerazzurri titolare Stankovic, figlio della leggenda interista Dejan e tornato recentemente dalla fruttuosa esperienza al Brugge, mentre in avanti coppia verdissima Esposito-Idrissou. Match dell'ex per Mateo Kovacic, che agli albori della sua carriera ha militato nell'Inter, e quasi-derby per l'ex milanista Reijnders. Di seguito le formazioni ufficiali:
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Khusanov, Gvardiol, Mfuni; Kovacic, Reijnders; Semenyo, Foden, Savinho; Mubama. All. Maresca.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Iddrissou. All. Chivu.