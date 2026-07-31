Inchiesta escort, sentiti come testimoni a Milano anche Barella e Dimarco

Sono stati ascoltati nei giorni scorsi, come testimoni e non indagati, anche i due giocatori dell'Inter Nicolò Barella e Federico Dimarco nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento di giovani prostitute e con al centro la Ma.De Milano, società che avrebbe organizzato serate "all inclusive", in qualche caso anche con la cosiddetta "droga della risata", per clienti vip, in particolare calciatori di serie A e nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso.