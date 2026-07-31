L'INCHIESTA

Inchiesta escort, sentiti come testimoni a Milano anche Barella e Dimarco

Proseguono gli accertamenti della Procura, ascoltati i due calciatori dell'Inter: il loro compagno Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile

31 Lug 2026 - 13:54
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Sono stati ascoltati nei giorni scorsi, come testimoni e non indagati, anche i due giocatori dell'Inter Nicolò Barella e Federico Dimarco nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento di giovani prostitute e con al centro la Ma.De Milano, società che avrebbe organizzato serate "all inclusive", in qualche caso anche con la cosiddetta "droga della risata", per clienti vip, in particolare calciatori di serie A e nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso.

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Nelle scorse settimane, sempre in relazione a quelle feste e alle serate organizzate dalla Ma.De, che era gestita da Deborah Ronchi e dal compagno Emanuele Buttini, finiti agli arresti domiciliari lo scorso aprile, erano stati ascoltati a verbale come testi anche l'attaccante Daniel Maldini, figlio di Paolo, il difensore Kevin Bonifazi e Riccardo Calafiori, che gioca nell'Arsenal.

Nell'inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese, coordinata dall'aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Rosaria Stagnaro, è indagato per prostituzione minorile Alessandro Bastoni, accusato di aver avuto rapporti a pagamento sei anni fa con una ragazza di 17 anni. Altri calciatori, invece, che hanno pagato per fare sesso con donne maggiorenni, non rischiano nulla dal punto di vista penale. 

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