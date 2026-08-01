Inter, Chivu e la vittoria nel test col City: "I ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio dei campioni"

La tournée dell'Inter a Hong Kong è iniziata con un successo contro il Manchester City in amichevole, ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Cristian Chivu può dirsi soddisfatto di questo test: "Sono contento che nessuno si sia fatto male, in queste amichevoli è una delle cose più importanti. Siamo arrivati due giorni fa, ieri abbiamo svolto un allenamento leggero ma i ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio da grandi campioni, degni della squadra che rappresentano. Hanno giocato un ottimo primo tempo nelle letture e nelle trame di gioco pur non essendo in ottima condizione."