INTER

Inter, Chivu e la vittoria nel test col City: "I ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio dei campioni"

L'allenatore romeno soddisfatto per il successo ai rigori a Hong Kong: "Ottimo primo tempo, pur non essendo in condizione". Ora Milan e Juve in Australia

01 Ago 2026 - 17:52
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 12
© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026
© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026
© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026

© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026

© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026

La tournée dell'Inter a Hong Kong è iniziata con un successo contro il Manchester City in amichevole, ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Cristian Chivu può dirsi soddisfatto di questo test: "Sono contento che nessuno si sia fatto male, in queste amichevoli è una delle cose più importanti. Siamo arrivati due giorni fa, ieri abbiamo svolto un allenamento leggero ma i ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio da grandi campioni, degni della squadra che rappresentano. Hanno giocato un ottimo primo tempo nelle letture e nelle trame di gioco pur non essendo in ottima condizione."

Leggi anche

L'Inter batte il Manchester City per 3-1 ai calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari

Tra i giovani in campo, rete dal dischetto per Mosconi e Lavelli: "I giovani possono e devono far meglio, come tutta la squadra. Per loro è solo l'inizio, stanno iniziando ad assaggiare il calcio ad alti livelli, ma devono sempre pensare che si può migliorare, ed è un discorso che vale per loro così come per i loro compagni con più esperienza. Si parte sempre da questo, da un atteggiamento corretto, da una voglia di dimostrare di poter giocare ad alti livelli, poi con loro bisogna avere un po' di pazienza perché in determinate situazioni si vede ancora la mancanza di esperienza a certi ritmi di gioco. Hanno tanto da imparare, ma stanno facendo un ottimo lavoro e ci danno un gran contributo."

Adesso lo spostamento a Perth, in Australia, per i nuovi test contro Milan (mercoledì 5 agosto) e Juventus (sabato 8 agosto): "Vogliamo fare dei buoni allenamenti e crescere in condizione nelle partite successive, perché le partite sono sempre i migliori allenamenti. Dobbiamo cercare di rimanere in salute ed evitare infortuni: ad agosto, con questi lunghi viaggi, questo è l'obiettivo primario."

Leggi anche

Centrocampo già funzionante con Stankovic leader, fasce ben sfruttate: la nuova Inter riparte da queste certezze

inter
manchester city-inter
chivu

Ultimi video

01:05
Baresi, l'emozionante ricordo a casa Milan

Baresi, l'emozionante ricordo a casa Milan

00:37
DICH DE ZERBI SU ROMERO PER SITO 1/8 DICH

De Zerbi e il futuro di Romero: "Ci siamo scambiati qualche messaggio…"

02:35
MCH BOLOGNA-CAMBUUR 3-1 gara 1 01/08 MCH

Bologna-Cambuur 3-1: gli highlights

01:40
Roma, occhi su Nusa

Roma, occhi su Nusa

01:54
Il Napoli di Allegri

Il Napoli di Allegri

01:46
Inter, lavoro e vacanza

Inter, lavoro e vacanza

01:35
Una notte da leggenda

Una notte da leggenda

01:47
Milan, lavori in corso

Milan, lavori in corso

02:31
Spalletti a tutto campo

Spalletti a tutto campo

01:07
DICH SPALLETTI SU CT MANCINI DICH

Spalletti: "Maldini era l'uomo giusto. Vanno bene Ranieri e Mancini? Questo non lo dico"

01:15
DICH SPALLETTI SU BARESI 31/7 DICH

Spalletti su Baresi: "Quel video di Maradona con la maglia di Baresi... fu un'investitura"

06:02
DICH SPALLETTI POST NIZZA 31/7 DICH

Spalletti: "Kolo Muani e Alajbegovic? Per certe trattative ci vuole pazienza"

01:49
DICH DOUGLAS LUIZ POST NIZZA 31/7 DICH

Douglas Luiz: "Qui per rimanere, il gol aiuta"

00:28
CLIP BARESI ROSE HEYSEL 1990 31/07 SRV

Baresi, il gesto per i morti dell'Heysel: 39 rose sfidando i divieti

01:36:12
Milan-All Stars 1997: la partita d'addio al calcio di Franco Baresi

Milan-All Stars 1997: la partita d'addio al calcio di Franco Baresi

01:05
Baresi, l'emozionante ricordo a casa Milan

Baresi, l'emozionante ricordo a casa Milan

I più visti di Inter

Giuseppe Marotta

L'Inter va in Australia, Marotta: "Con Oaktree no spese folli ma totale condivisione. Niente più bandiere"

Chivu: "Contento di Stones. Mercato? Io chiedo di alzare il livello"

John Stones, a un passo dall'Inter 

Marotta l'ha rifatto: in arrivo Stones a zero, ma all'Inter è solo l'ultimo di una lunga serie...

Inchiesta escort, sentiti come testimoni a Milano anche Barella e Dimarco

Bisseck, sempre più Inter

Bisseck, sempre più Inter

CLIP IMMAGINI PARTENZA INTER PER HONG KONG 30/7 SRV

L'Inter parte per Hong Kong: tre grandi sfide in vista

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:10
Udinese, in amichevole 3-3 con il Mainz
18:10
Torino in partenza per Burnley, c'è anche Fitz-Jim
17:40
Atalanta, i convocati di Sarri per sfida contro Feyenoord
17:37
Baresi, Gattuso: "D'accordo nel dargli il Pallone d'Oro alla carriera"
15:58
Cardiff City-Roma, le formazioni ufficiali dell'amichevole