Inter, Chivu e la vittoria nel test col City: "I ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio dei campioni"

© Getty Images | Manchester City-Inter amichhevole 2026
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L'allenatore romeno soddisfatto per il successo ai rigori a Hong Kong: "Ottimo primo tempo, pur non essendo in condizione". Ora Milan e Juve in Australia
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La tournée dell'Inter a Hong Kong è iniziata con un successo contro il Manchester City in amichevole, ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Cristian Chivu può dirsi soddisfatto di questo test: "Sono contento che nessuno si sia fatto male, in queste amichevoli è una delle cose più importanti. Siamo arrivati due giorni fa, ieri abbiamo svolto un allenamento leggero ma i ragazzi hanno tirato fuori l'orgoglio da grandi campioni, degni della squadra che rappresentano. Hanno giocato un ottimo primo tempo nelle letture e nelle trame di gioco pur non essendo in ottima condizione."
Tra i giovani in campo, rete dal dischetto per Mosconi e Lavelli: "I giovani possono e devono far meglio, come tutta la squadra. Per loro è solo l'inizio, stanno iniziando ad assaggiare il calcio ad alti livelli, ma devono sempre pensare che si può migliorare, ed è un discorso che vale per loro così come per i loro compagni con più esperienza. Si parte sempre da questo, da un atteggiamento corretto, da una voglia di dimostrare di poter giocare ad alti livelli, poi con loro bisogna avere un po' di pazienza perché in determinate situazioni si vede ancora la mancanza di esperienza a certi ritmi di gioco. Hanno tanto da imparare, ma stanno facendo un ottimo lavoro e ci danno un gran contributo."
Adesso lo spostamento a Perth, in Australia, per i nuovi test contro Milan (mercoledì 5 agosto) e Juventus (sabato 8 agosto): "Vogliamo fare dei buoni allenamenti e crescere in condizione nelle partite successive, perché le partite sono sempre i migliori allenamenti. Dobbiamo cercare di rimanere in salute ed evitare infortuni: ad agosto, con questi lunghi viaggi, questo è l'obiettivo primario."