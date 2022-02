Inter, Antonello: "Suning non considera cessione del club. Il progetto è a lungo termine"

L'INTERVISTA

Il CEO nerazzurro smentisce al Financial Times le ipotesi di un disimpegno dell'attuale proprietà

Intervistato dal Financial Times, Alessandro Antonello ha parlato delle voci di addio di Suning all'Inter, smentendo un disimpegno della proprietà cinese. "No, no, no! L’azionista è impegnato in investimenti a lungo termine nel club - ha ribadito lo Chief Executive Officer Corporate nerazzurro - . Il futuro del calcio italiano? Dobbiamo essere stimolati dalla crescita della Premier League per recuperare il gap". Getty Images

Il dirigente nerazzurro ha poi detto la sua anche sulla possibilità che la Serie A accolga nuovi ingressi di fondi, come il recente ingresso nell'Atalanta di Bain Capital: "Potrebbe essere una strada per crescere, ma non è l'unica. La cosa più importante è avere qualcuno che ci supporti in una nuova governance e che crei un plus per la Serie A in futuro".