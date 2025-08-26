Inter, esordio da sogno per Chivu: il tecnico riparte dalle fondamenta e avvisa le rivali scudetto

Niente di tutto ciò, anzi. La squadra è ripartita con quell'atteggiamento ultra aggressivo e quella voglia di dominare il gioco che avevano caratterizzato alcune delle serate migliori dell'era Inzaghi, uomini e movimenti ormai più che collaudati hanno fatto il resto. La ThuLa si è confermata una garanzia, il pacchetto arretrato non ha dato nessun segnale di scricchiolio e il solo nuovo innesto in campo dal 1', Sucic, è sembrato ampiamente a suo agio anche davanti al pubblico del "Meazza", dimostrando personalità, qualità e mettendo a referto anche il suo primo assist. A completare il quadro, anche il primo gol nerazzurro di Bonny, a pochi minuti dall'ingresso in campo per un applauditissimo Thuram.