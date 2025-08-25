Chivu: "I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato"

© IPA
Il tecnico nerazzurro: "E' stata una prova di maturità, di intensità, di aggressività. Sono molto felice e contento per loro"
Esordio migliore non poteva sognare Cristian Chivu, che h condotto la sua Inter a un netto successo sul Torino nella prima giornata di campionato. Un 5-0 che non cancella l'umiliazione di Monaco, ma che serve a iniziare con il piede giusto la rincorsa allo scudetto. "Abbiamo lavorato per presentarci nella migliore condizione. I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato, la parte negativa della stagione scorsa. E' stata una prova di maturità, di intensità, di aggressività. Sono molto felice e contento per loro. Sin dal primo giorno si sono calati subito nella nuova realtà, hanno accettato i carichi di lavoro senza lamentarsi, i doppi allenamento. Hanno lavorato a testa bassa e ci siamo presentati in condizioni abbastanza buone", ha detto il tecnico nerazzurro.
Sul mercato: "Sono un po' scarico e vuoto dopo la partita, vorrei parlare della partita. Manca ancora qualche giorno, avremo tempo per discutere".
Sull'esordio a San Siro da allenatore dell'Inter: "Le emozioni sono giuste perché mi tolgono i pensieri, funzionava anche da giocatore. Tornare in uno stadio come San Siro da allenatore in una squadrain cui ho scritto pezzi importanti di storia... ma non guardo al passato, mi concentro sul presente perché ho una belle e grossa responsabilità".
Su Lookman: "Lookman non fa parte della nostra rosa, è dell'Atalanta e non parlo di chi non fa parte di questa rosa".
Sui rischi del pressing alto: "Si tratta dell'atteggiamento di tutta la squadra, se fa bene o no la pressione. Cerchiamo di lavorare sulle letture e sui scivolamenti, ovvio che non è facile ma non ho paura di niente. Questi sono difensori voluti, abbiamo difeso bene e stiamo ancora lavorando".
Sulla preparazione fisica: "Non è solo una questione di gambe, ma anche mentale. Io faccio leva sull'aspetto mentale perché è importante, così come la parte atletica. La mentalità ti dà sempre qualcosina in più e stiamo lavorando molto anche sotto questo aspetto".
