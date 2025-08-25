Chivu: "I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato"

Esordio migliore non poteva sognare Cristian Chivu, che h condotto la sua Inter a un netto successo sul Torino nella prima giornata di campionato. Un 5-0 che non cancella l'umiliazione di Monaco, ma che serve a iniziare con il piede giusto la rincorsa allo scudetto. "Abbiamo lavorato per presentarci nella migliore condizione. I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato, la parte negativa della stagione scorsa. E' stata una prova di maturità, di intensità, di aggressività. Sono molto felice e contento per loro. Sin dal primo giorno si sono calati subito nella nuova realtà, hanno accettato i carichi di lavoro senza lamentarsi, i doppi allenamento. Hanno lavorato a testa bassa e ci siamo presentati in condizioni abbastanza buone", ha detto il tecnico nerazzurro.