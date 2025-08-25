Serie A, Inter-Torino 5-0: show nerazzurro per il debutto di Chivu

© IPA
Bastoni, Thuram (doppietta), Lautaro e Bonny annientano un Toro mai in partita: rivali scudetto avvisatedi Daniele Pezzini
L’Inter batte 5-0 il Torino nella prima giornata della Serie A 2025/26, rispondendo di forza alle vittorie di Juve, Napoli e Roma. I nerazzurri dominano in lungo e in largo contro la squadra di Baroni, la sbloccano dopo 18’ con un colpo di testa di Bastoni sugli sviluppi di corner, poi raddoppiano nel finale di primo tempo con un bel destro a incrociare di Thuram. Nella ripresa i granata vanno completamente in tilt e i padroni di casa banchettano con le reti di Lautaro, di nuovo Thuram e Bonny. Splendida manita all’esordio per Chivu, che manda un chiaro messaggio alle rivali scudetto.
LA PARTITA
L’Inter parte forte con una buona chance dopo neanche un minuto sull’asse Dimarco-Thuram, ma il colpo di testa schiacciato del francese non è un pericolo per la porta di Israel. I ragazzi di Chivu puntano sul pressing immediato e su un baricentro molto alto, mentre quelli di Baroni si affidano soprattutto alle ripartenze e alla buona verve di Ngonge. Per sbloccare il match occorre però un calcio da fermo: il corner è di Barella, la spizzata in uscita è di Bastoni, che trova di precisione il secondo palo e firma il primo gol della stagione nerazzurra. La reazione degli ospiti è piuttosto blanda e affidata quasi esclusivamente alle iniziative di Ngonge, mentre i padroni di casa continuano a premere sull’acceleratore e al 36’ raddoppiano: il Toro esagera nel voler uscire palla al piede al limite dell’area, Sucic recupera e inventa un grande assist per Thuram, che incrocia col destro e fa 2-0. Tra il 43’ e il 45’ Israel deve superarsi due volte, ancora sugli sviluppi di corner: prima alza oltre la traversa un gran colpo di testa di Acerbi, poi respinge con sicurezza una conclusione di Sucic, salvando i suoi dal 3-0.
Nel secondo tempo la musica non cambia e un Torino già piuttosto in difficoltà si affonda da solo dopo pochi minuti: il retropassaggio di Gineitis per Israel è a dir poco rivedibile, Lautaro lo legge bene e anticipa in scivolata il portiere granata depositando il 3-0 nell’angolino. L’Inter rischia qualcosa su una leggerezza di Pavard che spalanca la strada al neo entrato Aboukhlal (ottima respinta di Sommer), ma subito dopo cala il poker con uno stacco imperioso di Thuram su assist di Bastoni. La squadra di Baroni è completamente in bambola e al 72’ regala anche il 5-0: altra uscita disastrosa dal basso, altro omaggio all’Inter e in particolare a Bonny, che sigla il suo primo gol ufficiale in maglia nerazzurra. Finisce così una gara davvero senza storia: l’Inter di Chivu alza la voce e mette subito le cose in chiaro.
LE PAGELLE
Bastoni 7,5 - È suo il primo gol della stagione nerazzurra. Completa una prestazione sontuosa e senza sbavature con l’assist per il raddoppio di Thuram.
Thuram 8 - Semplicemente incontenibile, immarcabile sia dentro l’area sia nei dintorni, due gol per scacciare ogni dubbio sul suo conto e confermarsi come una delle colonne della nuova Inter di Chivu.
Sucic 7 - Eleganza e pulizia nei movimenti e nelle giocate, fa tante cose semplici e fatte come si deve, tra cui il bell’assist per il primo gol di Thuram. Al momento è lui il vero colpo dell’estate nerazzurra.
Ngonge 6 - È il solo che sembra in grado di creare qualche grattacapo alla difesa nerazzurra. Prova a dare velocità e imprevedibilità a una manovra granata stagnante e senza idee.
Simeone 5 - Il confronto fisico con i centrali dell’Inter è impietoso, costruisce poco per sé e per i compagni in una serata disgraziata per tutta la squadra.
Masina 4,5 - La difesa granata fa acqua da tutte le parti, ma nonostante le evidenti difficoltà lui e gli altri centrali si ostinano a tentare improbabili uscite dal basso nelle quali sguazzano gli attaccanti dell’Inter.
IL TABELLINO
Inter-Torino 5-0
Inter (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7,5 (41' st Luis Henrique sv); Dumfries 6,5, Sucic 7, Barella 7, Mkhitaryan 6,5 (34' st Diouf 6), Dimarco 6,5 (22' st Carlos Augusto 6); Thuram 8 (22' st Bonny 7), Lautaro 7,5 (34' st Zielinski 6).
Allenatore: Chivu 7,5
Torino (4-3-3): Israel 6; Lazaro 5, Masina 4,5, Coco 5, Biraghi 4,5; Casadei 5, Ilkhan 5,5 (13' st Tameze 5), Gineitis 4,5; Ngonge 6, Simeone 5 (19' st Adams 5), Vlasic 5 (13' st Aboukhlal 5,5).
Allenatore: Baroni 4
Arbitro: La Penna
Marcatori: 18' Bastoni (I), 36' e 17' st Thuram (I), 7' st Lautaro (I), 27' st Bonny (I)
Ammoniti:
Espulsi:
LE STATISTICHE
Cristian Chivu è diventato solo il secondo allenatore rumeno nella storia della Serie A a girone unico a sedere sulla panchina dell’Inter, dopo Mircea Lucescu (5V, 4N, 6P nel 1998/99).
L’Inter ha segnato almeno un gol per 13 partite consecutive contro il Torino in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra gennaio 1935 e gennaio 1941 (13 anche in quel caso).
L’Inter ha segnato più di un gol per cinque partite consecutive contro il Torino in Serie A per la prima volta nella sua storia.
L’Inter torna a segnare almeno cinque gol in Serie A per la prima volta dal 16 dicembre scorso (6-0 contro la Lazio all’Olimpico); l’ultima volta che i nerazzurri avevano realizzato più di quattro reti interne nel torneo risaliva al 5-1 contro il Milan del 16 settembre 2023.
Il Torino ha concesso più di quattro reti in Serie A per la prima volta dal 12 maggio 2021 (0-7 casalingo contro il Milan); l’ultima volta in trasferta nel torneo risaliva invece al 5-3 in casa del Napoli il 18 dicembre 2016.
L’Inter ha vinto con cinque gol di scarto contro il Torino in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal 28 dicembre 1958 (5-0 in casa dei granata in quel caso).
L’Inter ha vinto il match d’esordio in Serie A con cinque gol di scarto solo per la terza volta nella sua storia, la prima dal 6-0 vs Atalanta del 27 agosto 1961; dall’altro lato, il Torino ha subito più di tre reti nel primo match di un torneo di Serie A per la prima volta nella sua storia.
L’Inter ha vinto sette match casalinghi di fila contro il Torino in Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, la prima dal periodo tra settembre 1969 e febbraio 1976.
L’Inter torna a vincere un esordio stagionale in Serie A con un allenatore straniero alla guida tecnica per la prima volta dal 2003 (2-0 interno contro il Modena, con Héctor Cúper in panchina in quel caso).
Il Torino ha perso quattro match di Serie A consecutivi per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2020 (sei in quel caso, con Walter Mazzarri prima e Moreno Longo poi sulla panchina granata).
Il Torino ha perso quattro gare consecutive di Serie A senza segnare alcun gol per la quinta volta nella sua storia, la prima dal periodo tra febbraio e marzo 2014 – anche in quel caso uno dei quali contro l’Inter al Meazza).
Il Torino ha perso quattro match esterni consecutivi di Serie A senza trovare la via del gol per la prima volta dal periodo tra ottobre e novembre 2021 (quattro anche in quel caso).
Alessandro Bastoni torna a segnare un gol in Serie A per la prima volta dal 28 dicembre 2024 (contro il Cagliari, anche in quel caso su assist di Nicolò Barella).
Quello realizzato contro il Torino è soltanto il terzo gol casalingo per Alessandro Bastoni in Serie A, il primo dopo quelli realizzati contro la Sampdoria (con il Parma, il 5 maggio 2019) e contro la Lazio (con l'Inter, il 9 settembre 2022).
Nicolò Barella torna a prendere parte ad un gol in Serie A per la prima volta dal 16 marzo scorso (contro l'Atalanta, assist per Lautaro Martinez in quel caso).
Nicolò Barella è soltanto uno dei tre centrocampisti ad avere fornito assist in ciascuna delle ultime 10 stagioni nei cinque maggiori campionati europei (dal 2016/17), assieme a Rodri e Pascal Groß: 44 in totale i passaggi vincenti serviti dal nerazzurro nel periodo.
Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono tornati a segnare insieme in uno stesso match di campionato per la prima volta a distanza di 218 giorni dall'ultima, datata 19 gennaio contro l'Empoli, ancora al Meazza.
Marcus Thuram è diventato soltanto uno dei quattro giocatori dell’Inter ad avere realizzato almeno due marcature multiple in Serie A contro il Torino (sei reti in totale per il francese), dopo Giuseppe Meazza (quattro), Roberto Boninsegna e Virgilio Levratto (due entrambi).
