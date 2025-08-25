Serie A, Inter-Torino 5-0: show nerazzurro per il debutto di Chivu

L’Inter parte forte con una buona chance dopo neanche un minuto sull’asse Dimarco-Thuram, ma il colpo di testa schiacciato del francese non è un pericolo per la porta di Israel. I ragazzi di Chivu puntano sul pressing immediato e su un baricentro molto alto, mentre quelli di Baroni si affidano soprattutto alle ripartenze e alla buona verve di Ngonge. Per sbloccare il match occorre però un calcio da fermo: il corner è di Barella, la spizzata in uscita è di Bastoni, che trova di precisione il secondo palo e firma il primo gol della stagione nerazzurra. La reazione degli ospiti è piuttosto blanda e affidata quasi esclusivamente alle iniziative di Ngonge, mentre i padroni di casa continuano a premere sull’acceleratore e al 36’ raddoppiano: il Toro esagera nel voler uscire palla al piede al limite dell’area, Sucic recupera e inventa un grande assist per Thuram, che incrocia col destro e fa 2-0. Tra il 43’ e il 45’ Israel deve superarsi due volte, ancora sugli sviluppi di corner: prima alza oltre la traversa un gran colpo di testa di Acerbi, poi respinge con sicurezza una conclusione di Sucic, salvando i suoi dal 3-0.