Inter, Akanji: "Stones nel posto giusto, difesa tostissima per essere al top anche in Champions"

A Bari ha ritrovato John Stones, con cui aveva giocato insieme al Manchester City dal 2022 al 2025: "Sono davvero felice per lui, ora deve ripetersi già alla prossima, non può finire qua. Ma è finito nel posto giusto". Parola dello svizzero dell'Inter Manuel Akanji alla Gazzetta dello Sport. "Dal punto di vista fisico dalla Premier si arriva già molto preparati. Tatticamente, invece, è diverso. Io, con Stones, al City giocavo a 4 e ho dovuto adattarmi. Per me è successo abbastanza velocemente e conosco John: sa fare tutto e non avrà problemi neanche lui. Ovviamente, avrà bisogno dell’aiuto di compagni e staff".



"Abbiamo una difesa tostissima, tra le migliori, e una grande squadra: in ogni posizione ci sono almeno due ottimi giocatori. Ora bisogna inserire i nuovi nel sistema, ma la concorrenza in allenamento sarà alta e questo migliora tutti", ha detto ancora Akanji. Sugli obiettivi: "Possiamo affrontare qualsiasi avversario pensando di batterlo, ma ovviamente dobbiamo dimostrarlo. In campionato e Coppa Italia lo abbiamo fatto, mentre in Champions siamo usciti presto e questo non è lo standard dell’Inter. Sappiamo di poter fare meglio, ma va tutto mostrato sempre con le prestazioni".