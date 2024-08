Inter, affaticamento per Lautaro: si scalda Taremi per il Lecce

INTER

Il Toro non si è allenato a causa di un problema muscolare e Inzaghi sabato non dovrebbe rischiarlo

© Getty Images Allarme Lautaro Martinez in casa Inter. Alla vigilia della gara col Lecce il Toro ha riportato un affaticamento muscolare agli adduttori e non si è allenato. Al momento non è ancora chiaro se l'argentino scenderà in campo sabato sera, ma l'impressione è che Inzaghi non voglia rischiarlo. Al posto di Lautaro col Lecce dovrebbe dunque toccare a Taremi completare il tandem d'attacco accanto a Thuram dal primo minuto.

Quella che doveva essere una ghiotta occasione per festeggiare al meglio in campo il 27.mo compleanno rischia dunque di diventare un turno di campionato da vivere solo da spettatore incerottato per Lautaro. L'argentino ha un problema agli adduttori e anche se Inzaghi non ha ancora deciso il da farsi, la sensazione è che difficilmente sarà schierato nell'undici titolare col Lecce. Più facile immaginare una sua presenza in panchina, ma anche qui la situazione è ancora tutta da valutare nelle prossime ore.

