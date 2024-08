Lautaro, il compleanno più bello: un gol col Lecce per festeggiare

inter

Il capitano, fresco di rinnovo e con la doppia stella sul petto, compie 27 anni: vuole trascinare l'Inter alla prima vittoria stagionale

I social dell'Inter sono stati puntuali, alla mezzanotte precisa è scattato il post d'ordinanza per fare gli auguri a Lautaro Martinez: "Buon compleanno, capitano" il messaggio del club all'argentino, che compie 27 anni. Probabilmente il miglior compleanno per il Toro da quando è a Milano perché può festeggiarlo con la fascia al braccio, la doppia stella sul petto e col rinnovo di contratto appena firmato. Eppure siamo sicuri che il più bel regalo se lo vorrà fare sul campo tra due giorni, magari segnando proprio il gol decisivo contro il Lecce per regalare la prima vittoria stagionale alla squadra dopo il mezzo passo falso di Genova.

A Marassi non si era vista la miglior versione di Lautaro, 86 minuti senza particolari guizzi, ed è pienamente comprensibile: dopo una stagione lunghissima con l'Inter, si è preso sulle spalle anche l'Argentina portandola a vincere la Copa America prima delle sospirate vacanze, tra l'altro accorciate di sua spontanea volontà una volta saputo dello stop accusato da Taremi che avrebbe rischiato di privare Inzaghi di un attaccante per la trasferta ligure.

D'altronde Lautaro è uno che non si tira indietro di fronte a nessuna sfida, neppure a quella imposta dalla fatica di una preparazione ancora da smaltire e da un ritmo da trovare, alla fine non siamo neppure a settembre. Una settimana di lavoro gli avrà fatto bene, il compleanno gli avrà fatto bene e ora lui, come tutti i tifosi interisti, spera nel miglior regalo: un gol a San Siro per dare tre punti alla sua Inter. Il compleanno è suo ma il regalo lo vuole confezionare per la squadra, dopotutto la generosità è una dalle caratteristiche del Toro...

