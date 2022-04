Inter, Adriano torna a San Siro: "Che emozioni, quanti ricordi"

Prima di Inter-Milan di Coppa Italia, ospite speciale a San Siro: Adriano Leite Ribeiro, 177 partite e 74 gol (oltre a tanti rimpianti) tra il 2001 e il 2009 in maglia nerazzurra. L'Imperatore, così è soprannominato l'ex attaccante brasiliano dai tifosi, ha parlato a InterTV: "Sono felice ed emozionato per essere qui, ho molti ricordi in questo stadio. Poche cose sono paragonabili al derby a San Siro, è la mia seconda casa, quando entri qui ti passa il film nella testa di ciò che hai fatto come calciatore e come uomo. Ringrazio i tifosi per l'affetto, ringrazio tutti". Adriano, 40 anni appena compiuti, si è commosso sentendo i cori dei tifosi, che ha ringraziato mettendo una mano sul cuore.