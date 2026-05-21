Europa League, Dibu Martinez eroico: campione con un dito rotto. E per il Mondiale...

Emiliano "Dibu" Martinez, portiere dell'Aston Villa, ha festeggiato il trionfo in Europa League dopo aver giocato la finale contro il Friburgo con un dito rotto. L'estremo difensore dei Villans e della Nazionale argentina ha rivelato ad Espn di essersi rotto il dito durante il riscaldamento: "Non mi ero mai rotto un dito prima e ogni volta che cercavo di prendere la palla, il dito mi scivolava via. Ma sono cose che bisogna affrontare: tutte le cose brutte portano a qualcosa di positivo. Ho usato tutta la mia esperienza e sono orgoglioso di aver difeso la porta dell'Aston Villa". Il Dibu ha giocato dunque con una fasciatura e, per sua fortuna, è stato quasi del tutto inoperoso visto che i suoi compagni hanno dominato per tutti i 90' (3-0 il risultato finale), conquistando la prima Europa League della storia della formazione inglese. In vista dei Mondiali, in cui Martinez sarà chiamato a replicare le grandi prestazioni di Qatar 2022 che hanno consentito all'Argentina di vincere il titolo, il portiere non è preoccupato: "Ora è il momento di festeggiare con i ragazzi", ha detto. "È qualcosa che questa squadra non ha avuto la possibilità di fare da molto tempo. Poi mi concentrerò sui Mondiali".

