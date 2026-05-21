Europa League, Dibu Martinez eroico: campione con un dito rotto. E per il Mondiale...

"Tutte le cose negative portano a qualcosa di positivo".

21 Mag 2026 - 13:38
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Emiliano "Dibu" Martinez, portiere dell'Aston Villa, ha festeggiato il trionfo in Europa League dopo aver giocato la finale contro il Friburgo con un dito rotto. L'estremo difensore dei Villans e della Nazionale argentina ha rivelato ad Espn di essersi rotto il dito durante il riscaldamento: "Non mi ero mai rotto un dito prima e ogni volta che cercavo di prendere la palla, il dito mi scivolava via. Ma sono cose che bisogna affrontare: tutte le cose brutte portano a qualcosa di positivo. Ho usato tutta la mia esperienza e sono orgoglioso di aver difeso la porta dell'Aston Villa". Il Dibu ha giocato dunque con una fasciatura e, per sua fortuna, è stato quasi del tutto inoperoso visto che i suoi compagni hanno dominato per tutti i 90' (3-0 il risultato finale), conquistando la prima Europa League della storia della formazione inglese. In vista dei Mondiali, in cui Martinez sarà chiamato a replicare le grandi prestazioni di Qatar 2022 che hanno consentito all'Argentina di vincere il titolo, il portiere non è preoccupato: "Ora è il momento di festeggiare con i ragazzi", ha detto. "È qualcosa che questa squadra non ha avuto la possibilità di fare da molto tempo. Poi mi concentrerò sui Mondiali".

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