Brasile femminile: Marta in campo a 40 anni per le amichevoli contro gli Usa

La calciatrice brasiliana Marta, di 40 anni, tornerà in nazionale per due amichevoli contro gli Stati Uniti a giugno. La 'Regina' è stata convocata dal commissario tecnico brasiliano Arthur Elias per la prima volta dalla Coppa America del 2025, disputata in Ecuador e vinta dal Brasile. Le giocatrici brasiliane non hanno mai vinto la Coppa del mondo, a differenza dei loro colleghi maschi, che hanno sollevato il trofeo cinque volte. La 'Selecao' femminile affronterà gli Stati Uniti il 6 giugno a San Paolo e poi il 9 giugno a Fortaleza. Dopo la sconfitta per 1-0 contro le americane alle Olimpiadi di Parigi dell'agosto 2024, Marta dichiarò che quella sarebbe stata "probabilmente" la sua ultima partita con la maglia del Brasile. Sei volte vincitrice del premio Fifa come miglior giocatrice del mondo, Marta detiene il record di gol segnati ai Mondiali, tra maschili e femminili, con 17 reti, una in più del tedesco Miroslav Klose. Se dovesse partecipare ai Mondiali del 2027 in casa, sarebbe la sua settima apparizione dopo quelle del 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023.