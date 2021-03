Inter, a Parma per la prima prova di fuga

STASERA AL TARDINI

Un successo sugli emiliani permetterebbe ai nerazzurri di Conte di portarsi a +6 sul Milan

Non sarà un match point, ma poco ci manca. Questa sera l'Inter a Parma ha l'occasione di staccare tutti e portarsi a +6 sul Milan, bloccato in casa dall'Udinese, ma comunque prima delle inseguitrici. Con la Juve attualmente a -10, anche se potenzialmente a -7 in caso di successo nel recupero col Napoli, il profumo dello scudetto si fa sempre più intenso.

Vedi anche inter Inter, Conte: "Attenzione al Parma, dobbiamo essere più cinici" Reduci da un doppio 3-0 rifilato ai cugini nel derby e al Genoa, ma soprattutto da cinque vittorie consecutive in campionato, i nerazzurri vogliono innanzitutto consolidare il primato in classifica e ribadire il loro ruolo di favoriti indiscussi per la vittoria del titolo tricolore. Tra l'Inter e la prova di vera fuga c'è un Parma in difficoltà, che nemmeno il ritorno di D'Aversa è riuscito a rianimare. Un avversario comunque pericoloso, come tutti quelli che affrontano la squadra capolista, chiunque essa sia.

Al "Tardini", Conte ritrova Hakimi dalla squalifica. Il marocchino si riprenderà il suo posto sulla destra, con l'ottimo Darmian che si accomoderà in panchina. In vista del big match contro l'Atalanta, potrebbero rifiatare Eriksen e Perisic, con l'inserimento del recuperato Vidal e di Young. In attacco confermati Lukaku e Lautaro, anche se alle loro spalle c'è un Alexis Sanchez che scalpita.

Nel Parma, invece, D'Aversa potrebbe lanciare dall'inizio Pellé in attacco, vista l'assenza per infortunio di Cornelius, con Gervinho e l'ex Karamoh ai lati. L'alternativa è il giovane Mihaila. In dubbio anche Conti a destra: pronto Iacoponi.