Inter a due velocità: la cautela di Inzaghi prevale sull'ottimismo di Calhanoglu

L'ottimismo di Calhanoglu e il realismo di Inzaghi: il capitano non giocatore (per oggi, si intende) della Turchia si è detto pronto, o speranzoso, per il match di sabato contro il Verona, il tecnico nerazzurro attende invece con cautela di saperne di più sulle sue condizioni. Solo al rientro alla Pinetina, con i conseguenti nuovi accertamenti già messi in agenda dallo staff medico nerazzurro, si avrà un quadro più completo della situazione: tenuto conto del fatto che il problema che Calha ha accusato contro il Galles ha interessato la stessa zona "colpita" a Roma un mese fa, che si tratti ora di un semplice fastidio o meno (lo stesso giocatore ha escluso la presenza di lesioni), l'idea prevalente è comunque quella di preservarlo per l'impegno di Champions contro il Lipsia di martedì prossimo, risparmiandogli il rischio di una eventuale e pericolosa nuova ricaduta a Verona.