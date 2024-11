Inter, Calhanoglu: "Niente di grave, nessuna lesione: spero di essere in campo col Verona"

Calhanoglu non giocherà domani con la sua Turchia contro il Montenegro ma potrebbe già esserci sabato alla ripresa del campionato nella trasferta dell'Inter a Verona. A confermarlo, cercando di fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche, è stato le stesso regista nerazzurro intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League della nazionale turca: "Ringrazio il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, per la comprensione" ha dichiarato Calha, facendo immediatamente al tema del suo mancato ritorno in Italia subito dopo il problema accusato contro il Galles. "Dopo la partita i dirigenti nerazzurri hanno chiamato direttamente me e il nostro allenatore. Ho scelto di restare qui, ma purtroppo domani non potrò prendere parte alla partita. Il mio vecchio infortunio si è fatto risentire, ma non è una situazione grave e non ho dolori. Non ci sono lesioni. Spero di essere in campo con l'Inter già nel match di Verona".