Infortunio Kjaer, l'omaggio dell'Inter: "Torna presto"

IL RETWEET

Il messaggio della società nerazzurra al rivale: "Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio"

Capita di rado che una società di calcio retwitti una rivale, ancora di meno se le due squadre in questione condividono la stessa città da oltre un secolo. Poi ci sono le eccezioni e l'Inter ha deciso di farne una per dare l'in bocca al lupo a Simon Kjaer, difensore del Milan che dovrà stare fuori dal campo sei mesi: "Un Campione non si riconosce solo da come gioca a calcio. Torna presto Simon, ti aspettiamo in campo a San Siro per tributarti l'applauso che meriti". Il riferimento è all'intervento salvavita del danese nei confronti dell'interista Christian Eriksen durante l'ultimo Europeo.

Proprio Kjaer è stato l'uomo riconosciuto da tutti come decisivo per salvare la vita al trequartista e per questo anche la curva nerazzurra si era esposta in passato nei suoi confronti: "Onore a Kjaer, grande uomo e capitano" si leggeva nello striscione.