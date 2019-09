Icardi: "Inter, grazie di tutto e arrivederci"

Dopo le parole al miele per il Psg, la sua nuova squadra, Mauro Icardi saluta l'Inter e i suoi tifosi con un post sulle stories di Instagram. L'attaccante argentino scrive: "Grazie di tutto. Arrivederci". Nell'immagine compaiono 'due Icardi' che si abbracciano: la versione del 2013, quando era arrivato a Milano dalla Sampdoria, e quella attuale, del 2019. Nel mezzo numeri impressionanti, ricordati dallo stesso centravanti: 219 presenze, 124 gol e 39 assist.

Numeri che evidenziano la grandezza di un attaccante che ha fatto molto, anzi moltissimo per il Biscione, prima della rottura degli scorsi mesi con l'inizio di una telenovela conclusasi nell'ultimo giorno di mercato. L''arrivederci' rimanda invece alla formula del trasferimento, prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 65. Tra un anno insomma Icardi potrebbe tornare oppure diventare a titolo definitivo un giocatore del Psg. L'arrivederci si trasformerebbe in questo caso in un addio.

