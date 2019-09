Icardi: "Fiero di essere parigino, qui si può arrivare in alto"

PRIME PAROLE

"Fiero di essero parigino". Lo scrive tre volte Mauro Icardi, per essere sicuro che il concetto sia chiaro a tutti. Tre post con foto diverse e messaggio identico. Dopo mesi di silenzio e musi lunghi, l'argentino torna sorridente, mettendo in mostra la sua nuova maglia. L'Inter è già dimenticata, anche se ufficialmente al momento è andato via solo in prestito. Icardi nella sede del Paris Saint Germain

"Ringrazio il Paris Saint-Germain per la fiducia che mi ha dimostrato - ha detto Maurito al sito ufficiale del club - Darò tutto per aiutare la mia nuova squadra ad arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni. Il Psg è diventato una grande del calcio mondiale che ha attirato grandissimi giocatori negli ultimi anni. Qui a Parigi le ambizioni sono molto alte e sono certo che ci siano tutte le condizioni per arrivare ancora più in alto. E io non vedo l'ora di scoprire il Parco dei Principi, uno stadio famoso per la sua bellezza e il suo calore".

WANDA NARA: "MOLTO FELICE DI ESSERE A PARIGI, GRAZIE PSG"