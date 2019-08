Icardi anche nelle partitelle: l'Inter si tutela contro possibili azioni legali

Mentre da una parte l'Inter continua a mettere a segno colpi di mercato, dall'altra la "grana" Mauro Icardi non riesce a trovare una soluzione. A una manciata di giorni dalla chiusura del mercato estivo, l'attaccante continua a rifiutare ogni discorso di trasferimento, preferendo rimanere in nerazzurro. Ad ogni costo. E la tensione sale, perché a questo punto Marotta (più di Conte) dovrà gestire un problema di non facile soluzione. Con all'orizzonte l'ombra di una possibile causa da parte dell'argentino. Icardi, spalle al muro

Anche per questo l'Inter ha deciso di non escludere dal tutto Maurito dagli allenamenti, tanto che da qualche settimana, l'attaccante di Rosario sta prendendo parte, saltuariamente, anche alle partitelle in famiglia. In base, però, alle esigenze di Conte. Una decisione, questa, anche per cautelarsi. Sì, perché adesso il rischio, per la Beneamata, è che Icardi decida di impuntarsi e chiedere aiuto alla legge sportiva. Che prevede una partecipazione minima al 10% delle partite ufficiali disputate dal club per impedire al giocatore di svincolarsi gratis a fine stagione grazie al regolamento Fifa.

Così, salvo clamorose sorprese, Icardi farà parte della lista per il campionato e la Coppa Italia, ma non di quella per la Champions League. E se lo rivedremo in campo con la maglia nerazzurra sarà soltanto per qualche spezzone di gara proprio nel trofeo nazionale e in qualche match di Serie A di minore importanza, magari soprattutto a fine stagione. Bisognerà solo capire se questo trattamento basterà a Icardi per non adire comunque alle vie legali: potrebbe chiedere al Collegio Arbitrale il reintegro in gruppo o la rosolizione anticipata del contratto. Ancora poco e sapremo.

