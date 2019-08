Inter, Zhang e Marotta incontrano Icardi: nessun ripensamento, Maurito è out

L'Inter resta ferma, fermissima, sulle proprie posizioni: Icardi è fuori dal progetto e anche qualora non dovesse cambiare maglia (la Juve è pronta a sferrare l'affondo, Marotta ha chiara la contropartita da richiedere ai bianconeri) non verrà reintegrato. Dopo le affermazioni pre-Lecce del direttore generale nerazzurro Beppe Marotta con la replica molto dura alla moglie-agente dell'argentino, oggi la dirigenza interista ha ribadito il tutto direttamente al giocatore. Occasione la visita alla Pinetina del presidente Steven Zhang, presente all'allenamento della squadra per complimentarsi con Conte e i suoi ragazzi per la bella e convincente vittoria nell'esordio di ieri sera in campionato a San Siro.



Il numero uno nerazzurro, assieme a Beppe Marotta, ha avuto così modo di incontrare di persona Icardi e ribadirgli che la decisione presa prima dell'inizio del raduno di luglio non verrà rivista, che non ci sono quindi margini di ripensamento e che il suo futuro all'Inter è irrimediabilmente segnato. Sul tavolo, per l'argentino, restano dunque due sole possibilità: o accettare di allenarsi senza però mai scendere in campo oppure continuare la sua carriera di calciatore altrove. Napoli o Juve (ma alle condizioni dell'Inter in quest'ultimo caso) le soluzioni possibili. Ma per il momento l'ex numero 9 interista continua a puntare i piedi. Paradossale, ma vero.