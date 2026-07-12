Italia sempre più in basso nel Ranking Fifa: Azzurri al 15esimo posto. La classifica aggiornata

La mancata partecipazione dell'Italia ai Mondiali sta avendo dei pesanti effetti anche sul Ranking Fifa, dove gli Azzurri continuano a scivolare verso le posizioni più basse. I risultati ottenuti finora dalle altre nazionali alla Coppa del Mondo hanno spinto l'Italia al 15esimo posto: si tratta del peggior risultato dal giugno 2019. Prima dell'inizio del torneo in Stati Uniti, Messico e Canada la Nazionale occupava la 12esima posizione.
Le vittorie ottenute dalle rivali hanno però cambiato le carte in tavola: bisogna sottolineare, infatti, che la partecipazione alle fasi finali dei tornei internazionali fa guadagnare punti a chi vince le partite nella fase a eliminazione diretta, senza toglierne a chi perde (a eccezione del girone).
Di seguito la classifica aggiornata:
- Francia – 1948,97 punti
- Argentina – 1943,47 punti
- Spagna – 1934,79 punti
- Inghilterra – 1889,42 punti
- Brasile – 1804,92 punti
- Marocco – 1803,99 punti
- Portogallo – 1787,85 punti
- Belgio – 1778,36 punti
- Olanda – 1775,54 punti
- Messico – 1754,30 punti
- Colombia – 1739,89 punti
- Germania – 1726,22 punti
- Croazia – 1723,05 punti
- Svizzera – 1710,88 punti
- Italia – 1704,73 punti