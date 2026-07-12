Italia sempre più in basso nel Ranking Fifa: Azzurri al 15esimo posto. La classifica aggiornata

12 Lug 2026 - 14:16
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La mancata partecipazione dell'Italia ai Mondiali sta avendo dei pesanti effetti anche sul Ranking Fifa, dove gli Azzurri continuano a scivolare verso le posizioni più basse. I risultati ottenuti finora dalle altre nazionali alla Coppa del Mondo hanno spinto l'Italia al 15esimo posto: si tratta del peggior risultato dal giugno 2019. Prima dell'inizio del torneo in Stati Uniti, Messico e Canada la Nazionale occupava la 12esima posizione. 

Le vittorie ottenute dalle rivali hanno però cambiato le carte in tavola: bisogna sottolineare, infatti, che la partecipazione alle fasi finali dei tornei internazionali fa guadagnare punti a chi vince le partite nella fase a eliminazione diretta, senza toglierne a chi perde (a eccezione del girone). 

Di seguito la classifica aggiornata: 

  1. Francia – 1948,97 punti 
  2. Argentina – 1943,47 punti 
  3. Spagna – 1934,79 punti 
  4. Inghilterra – 1889,42 punti 
  5. Brasile – 1804,92 punti 
  6. Marocco – 1803,99 punti 
  7. Portogallo – 1787,85 punti 
  8. Belgio – 1778,36 punti 
  9. Olanda – 1775,54 punti 
  10. Messico – 1754,30 punti 
  11. Colombia – 1739,89 punti 
  12. Germania – 1726,22 punti 
  13. Croazia – 1723,05 punti 
  14. Svizzera – 1710,88 punti 
  15. Italia – 1704,73 punti 
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