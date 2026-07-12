Italia sempre più in basso nel Ranking Fifa: Azzurri al 15esimo posto. La classifica aggiornata

La mancata partecipazione dell'Italia ai Mondiali sta avendo dei pesanti effetti anche sul Ranking Fifa, dove gli Azzurri continuano a scivolare verso le posizioni più basse. I risultati ottenuti finora dalle altre nazionali alla Coppa del Mondo hanno spinto l'Italia al 15esimo posto: si tratta del peggior risultato dal giugno 2019. Prima dell'inizio del torneo in Stati Uniti, Messico e Canada la Nazionale occupava la 12esima posizione.