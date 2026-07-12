Torino, inizia il ritiro a Pinzolo: non convocato Israel

12 Lug 2026 - 19:41
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Il Torino ha raggiunto Pinzolo, la squadra granata è arrivata in Val Rendena. I ragazzi di Ignazio Abate sono pronti a iniziare il ritiro in altura, Zapata e compagni si alleneranno nella località della provincia di Trento fino al prossimo 25 luglio con tre amichevoli durante il periodo (contro il Pinzolo Valrendena sabato 18, contro l'Alcione Milano mercoledì 22 e contro il Cittadella sabato 25). Nel lungo elenco dei calciatori convocati dall'allenatore non figura il portiere uruguayano Franco Israel, fuori dai piani granata e anche alle prese con un problema alla spalla che rischia di costringerlo all'intervento chirurgico.

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