Milan, i convocati per il ritiro: tanti giovani per il primo allenamento di Amorim

Il primo giorno della nuova annata è alle porte a Milanello powered by Clivet, i rossoneri sono pronti a iniziare il lavoro preparativo alla stagione 2026/27. Ecco i calciatori che si ritroveranno nel nostro centro sportivo e che parteciperanno agli allenamenti a partire da domani, lunedì 13 luglio 2026.



Athekame, Bartesaghi, Bouyer, Camarda, Chukwueze, Cissè A., Comotto, Fofana, Gabbia, Gila, Guernier, Karaca, Kostić, Loftus-Cheek, Musah, Nkunku, Odogu, Ossola, Pavlović, Pittarella, Ricci, Terracciano F., Terracciano P., Tomori, Torriani, Yahya Idrissi.