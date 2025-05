Guardiola: "Inter incredibile come il Barcellona, Inzaghi grandissimo allenatore"

Non è la prima volta che accade ma i complimenti fanno sempre piacere, soprattutto se arrivano da uno come Pep Guardiola, che da allenatore ha vinto ben 39 trofei (senza contare quelli da giocatore...): "Quando giochi come il Barcellona, sai che gli stadi non saranno mai vuoti. Anche l'Inter è molto forte, incredibile quanto siano bravi a difendere, nelle transizioni, nella fisicità e quanto siano ben organizzati. Simone Inzaghi è un tecnico straordinario. Grazie a questo genere di partite, gli stadi non saranno mai vuoti e il calcio crescerà sempre" ha detto commentando il 3-3 di ieri in Champions League.