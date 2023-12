Inter: a Marassi senza Lautaro per il titolo di campione d'inverno

INTER

Contro il Genoa Inzaghi insegue la quarantesima vittoria nell'anno solare che significherebbe mezzo scudetto e in caso di altro clean sheet sarebbe record

"Non dimentichiamo ciò che abbiamo raggiunto, ma abbiamo tanta ambizione e con quella guardiamo al 2024". Simone Inzaghi non è stanco di macinare record e stasera a Marassi contro il Genoa (20.45) insegue il titolo di campione d'inverno, che in 6 occasioni negli ultimi 10 anni ha coinciso con la vittoria dello scudetto. All'Inter, che per una volta gioca prima della Juventus, basterà una vittoria contro i rossoblù per mettersi in tasca mezzo tricolore, ma il tecnico insegue altri record che possono dare ulteriore spessore alla prima parte di campionato dei nerazzurri.

Vedi anche inter Inter, Lautaro corre verso il rientro: "Manca sempre meno" Con un successo a Marassi infatti l'Inter toccherebbe quota 40 vittorie nell'anno solare come successo soltanto una volta nella sua storia nel 2005 e se dovesse farlo senza subire gol stabilirebbe anche il record di clean sheet, 13, eguagliando la Juventus (1965/66) e il Cagliari (1966/67). Ma non solo, perché un altro clean sheet contro il Genoa significherebbe anche chiudere con due soli gol subiti in nove trasferte, un record che resiste dal 2004/05 (Milan).

Se la difesa è granitica, l'attacco non è da meno (in 196 partite con Inzaghi in panchina la media è superiore ai due gol a partita), ma stasera a Marassi sarà privo del capocannoniere Lautaro ("Manca meno", ha scritto ieri su instagram l’argentino, riferendosi al rientro in agenda il 6 gennaio contro il Verona). Fiducia quindi a Thuram, 8 gol finora ma tutti con il Toro di fianco e 5 assist molti dei quali per lui, e Arnautovic, ancora alla caccia del primo gol in campionato e desideroso di spegnere le voci di mercato sull'arrivo di un altro attaccante (che comunque non sarà Taremi, che resta un obiettivo per giugno ma a gennaio avrebbe l’impedimento del passaporto extracomunitario e andrebbe ad occupare la casella destinata a Buchanan).

Prima del mercato però ci sono obiettivi e record da raggiungere e per farlo Inzaghi pensa di confermare lo stesso undici che aveva iniziato la gara contro il Lecce a San Siro. Darmian farà gli straordinari a destra e Carlos Augusto a sinistra (ancora ai box Dimarco), mentre l'unico dubbio riguarda la retroguardia, dove Bisseck è comunque in vantaggio su Pavard per agire da braccetto di destra. Dumfries è recuperato ed è partito con la squadra, Frattesi e De Vrij hanno smaltito l'influenza: tre risorse utili dalla panchina ma non dal 1'.

