Inter, Lautaro corre verso il rientro: "Manca sempre meno"

Il Toro lancia un messaggio dal suo profilo Instagram e suona la carica in vista del rientro

In casa Inter arrivano buone notizie sul recupero di Lautaro Martinez. Direttamente dal suo profilo Instagram l'attaccante argentino ha infatti aggiornato tutti sulle sue condizioni lasciando intuire un rientro imminente. "Manca sempre meno", scrive il Toro a corredo di due immagini che lo immortalano durante una sessione di allenamento individuale in campo al centro sportivo nerazzurro.

Dopo aver riportato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra durante la gara contro il Bologna, dunque, Lautaro sta lavorando sodo per accorciare i tempi di recupero e tornare a disposizione di Simone Inzaghi al più presto. Di sicuro il Toro non sarà in campo contro il Genoa, ma l'impressione è che già al prossimo turno contro il Verona a San Siro potrebbe essere inserito nella lista dei convocati nerazzurri. Un recupero importantissimo per l'inizio del 2024 dell'Inter.