Inter, numeri da capogiro ma Inzaghi fa gli scongiuri

Tabù da sfatare

I nerazzurri hanno la migliore difesa d’Europa con già 12 clean sheet e vincendo a Genova sarebbero campioni d’inverno, ma i precedenti…

Ci siamo quasi e verrà assegnato il titolo di campione d’inverno, all’Inter basterà vincere venerdì sera a Genova per portarsi a casa questo primo traguardo parziale, anche se basta chiedere a Google cosa significhi finire primi al giro di boa per capire quanto poco conti nella corsa allo scudetto. La risposta del motore di ricerca è che ovviamente non si tratta di un vero e proprio trofeo assegnato dalla Lega Calcio o di un riconoscimento da aggiungere in bacheca, ma bensì solamente di titolo onorifico di Campioni del girone d'andata, una specie di trofeo virtuale che soprattutto per Simone Inzaghi è principalmente un brutto ricordo porta sfortuna.

Il Napoli caterpillar di Spalletti, con la sua straordinaria cavalcata dell’anno scorso, ha fatto però spostare le statistiche dalla parte dei campioni d’inverno che in 6 degli ultimi 10 campionati sono riusciti ad arrivare primi al traguardo. Lo sa bene la Juventus, che ci è riuscita nelle altre 5 occasioni, ma ancora meglio Allegri, che è il tecnico delle due rimonte, entrambe sul Napoli, nel 15-16 e nel 17-18, che danno ancora più fiducia all’inseguimento dei bianconeri…

Nell’ultima giornata del 2023 le parti si invertiranno rispetto al solito: stavolta sarà l’Inter ad anticipare a Marassi, dove la Juve è stata fermata sul pareggio due settimane fa, provando a mettere ancora più pressione a Vlahovic e compagni, che invece scenderanno in campo sabato sera allo Stadium, proprio contro la Roma di due grandi ex nerazzurri come Mourinho e Lukaku, pronti a diventare arbitri della corsa al titolo d’inverno e soprattutto dello scudetto.

DIFESA DA CAPOGIRO, MA…

In Italia vince lo scudetto chi ha la miglior difesa? Vero, ma non sempre. Nessun'altra squadra in Europa ha i numeri difensivi dell’Inter, che nelle prime 17 giornate ha già collezionato 12 clean sheet, ma come sottolinea La Gazzetta dello Sport potrebbe non essere un buon segno… Nella storia della Serie A infatti sono state solo quattro le squadre capaci di un cammino simile: la Juventus (due volte, nel 1965/66 e nel 2022/23, l'anno scorso), il Cagliari (unica a far meglio con 13 clean sheet nel 1966/67), il Milan (1971/72) e la Roma (2003/04), ma nessuna di queste è riuscita a vincere il campionato alla fine dell'anno. Inzaghi prepara la trasferta di Genova e fa gli scongiuri.

