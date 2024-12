Inter, Frattesi: "Difficile ripetersi, tante squadre in lotta scudetto. Mi ispiro a De Bruyne"

Davide Frattesi parla così della lotta scudetto: "Rispetto allo scorso anno, quando c'erano solo Juventus e un po' il Milan, ci sono tante squadre in lotta: due possono sbagliare, ma poi ci sono le altre. Torneo molto più aperto". Ma l'Inter (che domani giocherà contro la Lazio, partita in diretta streaming gratuita su Dazn: per chi è già abbonato non cambierà nulla, per chi si registrerà in modalità gratuita invece i posti saranno limitati a 2 milioni) è la più forte di tutti, così dicono in tanti, e il centrocampista spiega se questo provochi un po' di fastidio: "Sì e no. Le partite vanno giocate, a chiacchiere è facile, non è detto che una squadra con giocatori fortissimi vinca. Nei momenti negativi si vede la forza di un gruppo, a noi è capitato l'anno scorso dopo l'eliminazione Champions contro l'Atletico Madrid, non ce l'aspettavamo dopo l'andata e abbiamo dovuto trovare la forza di ripartire".