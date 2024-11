Fifa The Best, Lautaro Martinez escluso e Marotta non ci sta: "Merita più rispetto"

Nessun giocatore della Serie A è tra i candidati come miglior giocatore al premio The Best per l'anno 2024 consegnato dalla Fifa. Nemmeno Lautaro Martinez che l'ultimo campionato italiano lo ha vinto con l'Inter a suon di gol, trascinando poi anche l'Argentina alla vittoria della Copa America in estate. Una decisione, quella della federazione internazionale, che dopo il 7° posto all'ultimo Pallone d'Oro del "Toro" ha indispettito la società nerazzurra. Il presidente Marotta non ha usato giri di parole: "Lautaro merita più rispetto e un riconoscimento maggiore".