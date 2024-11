Fiato sospeso per Calhanoglu, oggi gli esami alla coscia: l'Inter teme una ricaduta

Inter con il fiato sospeso per le condizioni di Hakan Calhanoglu, che nella sfida della sua Turchia contro il Galles è stato costretto al cambio durante l'intervallo per un fastidio alla coscia sinistra, la stessa dell'infortunio dopo 12' della gara dell'Olimpico contro la Roma del 20 ottobre. In casa nerazzurra si teme una ricaduta: la speranza è quella che il giocatore si sia fermato in tempo. Sarà la risonanza magnetica cui si sottoporrà oggi nel ritiro della Turchia a fare chiarezza sull'entità del problema e a dare una tempistica su tempi di recupero. Allora si era trattato di una elongazione agli adduttori della coscia, che hanno costretto Calhanoglu a saltare le sfide contro Young Boys in Champions League e Juventus ed Empoli in campionato per poi tornare a disposizione di Simone Inzaghi il 3 novembre a San Siro contro il Venezia.