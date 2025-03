Inter-Feyenoord, neanche col doppio vantaggio i nerazzurri si possono rilassare: il monito col Monza

Come detto, entrambi gli allenatori dovranno fare a meno di diversi giocatori chiave. Partendo dall'Inter, è quasi sicuro un turno di riposo per Lautaro Martinez: il toro è uscito affaticato dalla rimonta con il Monza e, come Stefan De Vrij, non ha preso parte all'allenamento alla vigilia della sfida di Champions. Inzaghi dovrebbe risparmiare sia l'olandese che l'argentino in vista del match scudetto di domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta, scegliendo per la partita contro il Feyenoord la coppia Thuram-Taremi. A centrocampo l'infortunio di Zielinski alza le quotazioni di Davide Frattesi: l'italiano dovrebbe tornare titolare. In regia probabile la staffetta Calhanoglu-Asllani mentre la mezzala di sinistra, a meno di sorprese, dovrebbe essere Mkhitaryan. Sugli esterni scelte obbligate: Dumfries sulla destra e Carlos Augusto a sinistra. Il rientro del brasiliano permette a Inzaghi di far rifiatare Bastoni, costretto agli straordinari per gli infortuni che hanno falcidiato il reparto dei "quinti". In difesa dunque spazio a Pavard, Acerbi e Bisseck con il tedesco in un inedito ruolo di braccetto di sinistra. In porta invece rientra Sommer. Anche Van Persie si trova ad affrontare una situazione di emergenza: a San Siro non ci saranno né Paixao, uno dei giocatori di maggiore qualità degli olandesi, né Osman che nella gara d'andata era stato una spina nel fianco con la sua velocità per la difesa nerazzurra.