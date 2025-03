Feyenoord, Van Persie avvisa l'Inter: "C'è sempre speranza, possiamo fare un miracolo"

"Come convincere i giocatori che l'impresa è possibile? Prima di tutto, non seguire la stampa. Non aiuta: vuole far credere che è già persa questa partita, e invece dobbiamo ancora giocarla - ha proseguito -. È una grandissima sfida e lo sappiamo: non dico che vinceremo sicuramente, ma dovete capire che daremo di tutto e ci crediamo alla rimonta". "Possiamo fare un miracolo, è il bello dello sport: è per questo che siamo tutti qui e che domani 4.600 tifosi verranno da Rotterdam", ha aggiunto. "Per come la vedo io, non ci sono vittorie, pareggi, sconfitte. Io penso a come ci presentiamo, al nostro atteggiamento, alla fiducia che abbiamo in noi stessi - ha concluso Van Persie -. Daremo tutto ed è la cosa più importante, non vincere o perdere".