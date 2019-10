Eto'o: "Dirò alla Curva Nord che sugli ululati sbaglia"

INTER

Samuel Eto'o combatte il razzismo nel calcio da quando gioca, i recenti casi che hanno coinvolto Dalbert ma anche la posizione della Curva Nord sono l'occasione per il camerunense di ribadire la sua posizione: "Servono regole dure, da rispettare. Penso ancora che uscire dal campo sia la soluzione giusta mentre è sbagliato giocare a porte chiuse perché punisce anche chi non ha colpe". Razzismo, un altro caso: la vittima è Dalbert

Tornando alla Curva Nord, con cui negli anni dell'Inter aveva detto di avere rapporti come amici, Eto'o nell'intervista alla Gazzetta dello Sport è molto chiaro: "Se vuoi innervosire qualcuno, hai un milione di modi per farlo che non siano gli ululati. Glielo dirò, è un mio dovere proprio per il rispetto che ho per loro. E gli dirò che credo sia giusto rettificare".