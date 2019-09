Cori razzisti a Dalbert, il Giudice chiede un supplemento di indagini

I "buu" razzisti nei confronti di Dalbert a Bergamo tengono ancora banco. Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, per ora non ha inflitto alcuna sanzione per gli insulti rivolti dai tifosi dell'Atalanta all'esterno della Fiorentina, ma ha deciso di approfondire la questione. Nel dettaglio è stato chiesto un supplemento di indagini sul caso alla Procura Federale, che cercherà di reperire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza del calciatore, circa l'effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto".