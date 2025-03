Inter: Dumfries rischia 3-4 settimane di stop, la Polonia risparmia Zalewski

La splendida vittoria contro l'Atalanta ha permesso all'Inter di allungare in vetta alla classifica e ora Inzaghi per il ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali spera di superare l'emergenza esterni. Nel corso del match contro la Dea, Dumfries è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare. "Denzel ha avuto solo un indolenzimento, lui era tranquillo" le parole ottimistiche dell'allenatore nel post-partita. Sensazioni che potranno essere smentite o confermate solo dagli esami che si svolgeranno a Milano nelle prossime ore, visto che il laterale è stato esentato dall'Olanda. "Denzel Dumfries non si unirà alla squadra perché non potrà giocare a causa di un infortunio" l'annuncio della Federcalcio olandese. Rischia tre-quattro settimane di stop e scatta la corsa contro il tempo per averlo a disposizione per la sfida di andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma l'8 aprile.