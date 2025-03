Arriva la sosta per le Nazionali: Inter, Napoli e Atalanta, quanti big convocati

In casa Inter, tra Nations League e impegni per le qualificazioni ai Mondiali 2026, sono 13 i calciatori in odore di convocazione. Inzaghi settimana prossima si ritroverà alla Pinetina con i suoi collaboratori e pochissimi calciatori della prima squadra: i portieri Sommer e Martinez, Acerbi, Carlos Augusto e gli infortunati Dimarco e Darmian in difesa, Mkhitaryan e l'infortunato Zielinski in mezzo al campo e il solo Correa in attacco. Spalletti dovrebbe risparmiare Dimarco, mentre il ct dell'Olanda Koeman rinuncia a De Vrij, inserito in un primo momento nell'elenco dei pre-convocati ma non al meglio e a rischio per l'Atalanta.