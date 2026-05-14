Due trofei per una Milano tutta nerazzurra: domenica la sfilata trionfale dell'Inter. Ecco le tappe

Il piano verrà ultimato e definito nei dettagli in queste ore, ma tenuto conto dell'orario della partita (due anni fa contro il Torino si giocò allora di pranzo, oggi come detto alle 15) si tratterà di un tragitto più breve ma presumibilmente non meno 'affollato': una 'parata' all'insegna dell'orgoglio interista. Secondo quelle che sono le attuali previsioni, la partenza dell’autobus con la squadra dovrebbe avvenire da San Siro introno alle 18.30. Da qui il tragitto lungo viale Caprilli, piazzale Lotto e poi direzione via Monte Rosa. Di seguito piazza Amendola, CityLife e piazza Buonarroti. Avanti poi sino apiazzale Cadorna e via Carducci, per entrare nel salotto cittadino in corso Magenta e via Meravigli. L’ultimo tratto sarà a quel punto per piazza Cordusio, via Orefici e l’arrivo trionfale in Duomo previsto per le 22.30/23. Il finale secondo consuetudine ormai rodata, con la squadra in tripudio affacciata sulla piazza dalla terrazza incastonata nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele.