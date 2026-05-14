INTER

Due trofei per una Milano tutta nerazzurra: domenica la sfilata trionfale dell'Inter. Ecco le tappe

Dopo la partita con il Verona, via alla parata per la città con conclusione in piazza Duomo

14 Mag 2026 - 11:05
videovideo

Due giorni di riposo: due come i trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico: la squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza (salvo altre clamorose sorprese) è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore, con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito.

Da qui, dal Meazza, prenderà poi il via la parata per le vie di Milano che si chiuderà come consuetudine in piazza Duomo. Due anni fa fu una giornata di straordinaria partecipazione con oltre mezzo milione di tifosi a colorare di nerazzurro la città: una maratona durata da metà pomeriggio sino a notte fonda, lungo un tragitto più lungo e articolato di quello che si preannuncia invece quest'anno.

Leggi anche
 Chivu con la Coppa Italia

Doblete al primo tentativo: Chivu schiva la trappola e fa anche meglio di Mou

Il piano verrà ultimato e definito nei dettagli in queste ore, ma tenuto conto dell'orario della partita (due anni fa contro il Torino si giocò allora di pranzo, oggi come detto alle 15) si tratterà di un tragitto più breve ma presumibilmente non meno 'affollato': una 'parata' all'insegna dell'orgoglio interista. Secondo quelle che sono le attuali previsioni, la partenza dell’autobus con la squadra dovrebbe avvenire da San Siro introno alle 18.30. Da qui il tragitto lungo viale Caprilli, piazzale Lotto e poi direzione via Monte Rosa. Di seguito piazza Amendola, CityLife e piazza Buonarroti. Avanti poi sino apiazzale Cadorna e via Carducci, per entrare nel salotto cittadino in corso Magenta e via Meravigli. L’ultimo tratto sarà a quel punto per piazza Cordusio, via Orefici e l’arrivo trionfale in Duomo previsto per le 22.30/23. Il finale secondo consuetudine ormai rodata, con la squadra in tripudio affacciata sulla piazza dalla terrazza incastonata nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele.

inter
festa inter
scudetto
coppa italia
milano

Ultimi video

04:14
La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

00:42
CLIP COMMOZIONE DARDERI PER SEMIFINALE PER SITO 14/4 SRV

Darderi fa impazzire Roma: il match point e la commozione per la semifinale

01:52
Lazio-Inter, le pagelle di Piantanida: Dumfries feat. Fred De Palma, Akanji gioca a scacchi con Dia

Lazio-Inter, le pagelle di Piantanida: Dumfries feat. Fred De Palma, Akanji gioca a scacchi con Dia

01:22
MCH VITTORIA DARDERI PER SITO 13/5 MCH

Roma consacra Darderi: i punti chiave della vittoria su Jodar

00:16
13 MCH FUMOGENI DISTURBANO DARDERI 14/5 MCH

Incredibile a Roma: i fuochi d'artificio interrompono Jodar-Darderi

00:23
MCH CHIVU UMILE ESULTA A DISTANZA POST LAZIO 14/05 MCH

L'umiltà di Chivu: resta in disparte durante i festeggiamenti

02:48
Inter, spogliatoio ribaltato: festa, musica, balli e… hamburger

Inter, spogliatoio ribaltato: festa, musica, balli e… hamburger

00:44
Chivu: "Le cose dette sui miei figli? Sono ferito perché…"

Chivu: "Le cose dette sui miei figli? Sono ferito perché…"

00:15
Luis Henrique "spacca" la faccia a Pedro

Luis Henrique "spacca" la faccia a Pedro

00:46
Mauro: "La componente più importante dell'Inter è la società"

Mauro: "La componente più importante dell'Inter è la società"

02:24
Una parola per descrivere Chivu: "psicologico", "umano", "rianimatore"

Una parola per descrivere Chivu: "psicologico", "umano", "rianimatore"

06:28
Chivu: "Vincere due trofei non è mai scontato"

Chivu: "Vincere due trofei non è mai scontato"

01:09
Panucci: "L'Inter è troppo coccolata, i giocatori non erano in terapia intensiva"

Panucci: "L'Inter è troppo coccolata, i giocatori non erano in terapia intensiva"

07:41
Sarri: "I ragazzi sono distrutti, perdere le finali fa male"

Sarri: "I ragazzi sono distrutti, perdere le finali fa male"

03:59
Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale"

Zaccagni in conferenza: "Siamo dispiaciuti, potevamo regalare qualcosa di grande al popolo laziale"

04:14
La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

La moviola di Lazio-Inter: giusto l'angolo del vantaggio, Pedro rischia il rosso

I più visti di Inter

Una campionessa dai Campioni: Larissa Iapichino abbraccia l'Inter

MCH CHIVU CARICA LAUTARO - PRE LAZIO 12/05 MCH

Chivu "mentalizza" Lautaro prima della finale: carica e… "Sium" alla CR7

Marcus Thuram

Inter, recupero lampo per Thuram: si è allenato col gruppo, le sensazioni verso la finale

Lautaro, Akanji e Barella

Le pagelle nerazzurre: Akanji gigante, Lautaro e Dumfries decisivi. Il lusso di Chivu

Inter, il Doblete è realtà! Dominata la Lazio in finale, Chivu come Mou: dopo lo scudetto c'è la Coppa Italia

MCH INTER THURAM IN GRUPPO MCH

L'Inter recupera Thuram: il francese lavora in gruppo

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:36
Slot guarda al futuro: "Credo che resterò l'allenatore del Liverpool"
11:28
Mondiali 2026, Teheran saluta la nazionale dell'Iran: "In Usa per il sangue dei martiri"
11:03
Mondiale 2026, finale stile SuperBowl: Madonna e Shakira in uno show all'intervallo
10:57
eFootball Championship 2026: le finali mondiali a Bangkok
09:58
Commisso: "Aiuterò la Fiorentina a continuare a crescere ancora più forte"