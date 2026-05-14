Due trofei per una Milano tutta nerazzurra: domenica la sfilata trionfale dell'Inter. Ecco le tappe
Dopo la partita con il Verona, via alla parata per la città con conclusione in piazza Duomo
Due giorni di riposo: due come i trofei vinti, Scudetto e Coppa Italia, le due coppe con cui l'Inter sfilerà per le vie di Milano domenica prossima, 17 maggio. Chivu ha concesso 48 libere ai suoi ragazzi dopo il trionfo dell'Olimpico: la squadra tornerà dunque ad allenarsi solo alla vigilia dell'ultima apparizione dell'anno a San Siro. Tra i tanti dubbi che riguardano la 37esima giornata di Serie A, la certezza (salvo altre clamorose sorprese) è che i nerazzurri scenderanno in campo domenica alle 15 contro l'Hellas Verona. Una passerella d'onore, con celebrazione finale, consegna dello scudetto e festa in uno stadio nuovamente tutto esaurito.
Da qui, dal Meazza, prenderà poi il via la parata per le vie di Milano che si chiuderà come consuetudine in piazza Duomo. Due anni fa fu una giornata di straordinaria partecipazione con oltre mezzo milione di tifosi a colorare di nerazzurro la città: una maratona durata da metà pomeriggio sino a notte fonda, lungo un tragitto più lungo e articolato di quello che si preannuncia invece quest'anno.
Il piano verrà ultimato e definito nei dettagli in queste ore, ma tenuto conto dell'orario della partita (due anni fa contro il Torino si giocò allora di pranzo, oggi come detto alle 15) si tratterà di un tragitto più breve ma presumibilmente non meno 'affollato': una 'parata' all'insegna dell'orgoglio interista. Secondo quelle che sono le attuali previsioni, la partenza dell’autobus con la squadra dovrebbe avvenire da San Siro introno alle 18.30. Da qui il tragitto lungo viale Caprilli, piazzale Lotto e poi direzione via Monte Rosa. Di seguito piazza Amendola, CityLife e piazza Buonarroti. Avanti poi sino apiazzale Cadorna e via Carducci, per entrare nel salotto cittadino in corso Magenta e via Meravigli. L’ultimo tratto sarà a quel punto per piazza Cordusio, via Orefici e l’arrivo trionfale in Duomo previsto per le 22.30/23. Il finale secondo consuetudine ormai rodata, con la squadra in tripudio affacciata sulla piazza dalla terrazza incastonata nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele.