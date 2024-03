Inter, Dimarco esalta Inzaghi: "Siamo felici del mister, ci fa stare bene"

© Getty Images

L'Inter di Inzaghi vola in questa stagione. E Federico Dimarco non nasconde i meriti del mister e di Lautaro Martinez. "Inzaghi ha un ottimo rapporto con tutti, ci fa ridere, ci fa stare bene - ha spiegato l'esterno nerazzurro in un'intervista a a BeIN Sports -. Quando deve dare la sua impronta lo fa, anche per dare una mano ai più giovani. Siamo felici di averlo". "Lautaro è uno degli attaccanti più forti al mondo - ha aggiunto -. Sappiamo la sua importanza in squadra, è il nostro capitano, speriamo continui così per tutta la stagione".