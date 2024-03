Inter, Inzaghi: "Avanti così, ci aspettano molte partite difficili"

VERSO INTER-GENOA

Il tecnico nerazzurro presenta la sfida con il Genoa, ultima squadra a frenare la Beneamata: "Avversario da affrontare con attenzione, ci saranno dei cambiamenti nelle rotazioni"

L'Inter va a caccia della dodicesima vittoria su altrettante partite giocate in questo 2024 tra campionato, Supercoppa italiana e Champions League. Lo farà lunedì sera a San Siro contro il Genoa di Alberto Gilardino. Simone Inzaghi sa bene che ogni sfida presenta delle insidie e il Grifone non fa eccezione. "Ora dobbiamo continuare così, abbiamo fatto questi due mesi nel migliore dei modi, ma sappiamo che già da domani ci aspetta una partita molto difficile e ne arriveranno molte altre. Dobbiamo continuare a lavorare con corsa, aggressività e determinazione", ha detto il tecnico nerazzurro.

L'avversario è tra i più insidiosi che si possano affrontare in questo momento della stagione, pino di impegni. "Senz'altro sarà una partita dura, difficile. Il Genoa è un'ottima squadra, ha 33 punti e sta facendo un ottimo campionato. Nelle ultime 12 gare penso abbiano perso solo con l'Atalanta nei minuti finali. E' una squadra in condizione che dovremo affrontare con tanta attenzione. Occupa bene il campo e fa le due fasi molto bene. Bisognerà avere ua grandissima concentrazione, essere puliti tecnicamente cercando di sviluppare il nostro solito gioco", ha aggiunto.

Quanto alla formazione, Inzaghi conferma che ci saranno delle novità: "Ci saranno dei cambiamenti nelle rotazioni, ma ho la fortuna di avere i ragazzi a disposizione. Purtroppo qualcuno mancherà anche domani, ma abbiamo visto che giocando così tanto qualche giocatore non sempre è disponibile. Però tutti quelli che sono stati impiegati, mi hanno dato ottime risposte".

Proprio alla sfida dell'andata a Marassi risale l'ultima partita senza vittorie per l'Inter: il 29 dicembre finì 1-1 con il contestato gol di Arnautovic prima del pareggio di Dragusin. In caso di successo la squadra di Inzaghi salirebbe a quota 72 punti, gli stessi conquistati nell'intero campionato 2022-2023, ma con ancora dieci giornate da disputare. Sarebbe la nona vittoria di fila in Serie A, cosa che non accade dal gennaio-aprile 2021, sotto la guida di Antonio Conte.