Digitalbits non paga l'Inter: via lo sponsor anche dalle maglie di Primavera e femminile

BRACCIO DI FERRO

L'azienda che ha lanciato la criptovaluta non ha pagato la prima parte dell'accordo di sponsorizzazione

Momenti di tensione tra Inter e Digitalbits, il nuovo main sponsor della società nerazzurra. La criptovaluta XDB non ha ancora pagato la prima tranche della sponsorizzazione di questa stagione e l'Inter, dopo averne oscurato il nome sul sito ufficiale e nei tabelloni pubblicitari, ha tolto il logo dalle maglie di squadra Primavera e femminile. L'accordo tra Inter e Digitalbits prevederebbe 85 milioni di euro per i prossimi quattro anni.

Anche per questo motivo l'Inter ha rinviato la presentazione della seconda maglia, in attesa di capire come andrà avanti il braccio di ferro con l'azienda che ha lanciato questa criptovaluta.

Una questione delicata per la società nerazzurra e che dovrà essere risolta velocemente per non impattare ulteriormente su un un calciomercato fortemente influenzato da fattori di bilancio.