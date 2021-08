Dal 'limbo' al primo gol nerazzurro: Dzeko ha fretta di prendersi l'Inter

INTER

Via libera per l'attaccante dopo 4 giorni di attesa e ci ha messo poco ad ambientarsi con i nuovi compagni. Il saluto alla Roma

Quattro giorni di attesa dopo le visite mediche, la firma, l'incontro con Simone Inzaghi e i nuovi compagni ad Appiano. Un allenamento individuale ma niente seduta di gruppo. Tutto fermo in attesa dell'ufficialità. Poi finalmente il via libera dopo la soluzione di un contenzioso economico con la Roma ed ecco Edin Dzeko pronto per l'Inter e subito in campo nell'amichevole contro la Dinamo Kiev. Il suo nome nell'undici titolare ha preceduto di qualche ora il comunicato del club nerazzurro. Ci ha messo poco il bosniaco per ambientarsi: colpo di tacco nella bella azione che ha portato al vantaggio dell'Inter con Barella, il gol del raddoppio in contropiede su lancio di Barella a saltare il portiere e spesso al centro del gioco per 45' più che positivi per qualità e quantità. Dopo quattro giorni di 'limbo' e anni di corteggiamento senza lieto fine, l'Inter ha abbracciato il suo nuovo attaccante, chiamato a far dimenticare Big Rom Lukaku. Dzeko nerazzurro: esordio con gol con l'Inter Getty Images

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it





Getty Images

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it

inter.it Ultime gallery Vedi tutte

"Sono appena arrivato ma so che l'Inter ha una squadra con tanti campioni, sono sicuro che ci divertiremo e che i tifosi saranno contenti. A tutti loro mando un grande abbraccio, darò tutto per questa maglia - ha detto Dzeko, che con l'Inter ha firmato un contratto biennale - Arrivo all'Inter, un grande club, la squadra Campione d'Italia. In questi sei anni in Serie A ho potuto constatare da vicino cosa è l'Inter e cosa rappresenta: ora ci posso giocare e sono molto contento".



Ma l'attaccante bosniaco non dimentica il suo passato e, nel giorno dell'ufficialità del suo passaggio in nerazzurro, ha salutato la Roma e i suoi tifosi: "Questi sono giorni in cui provo sentimenti contrastanti, da una parte sono carico per la nuova avventura che mi attende, dall'altra provo un grande nodo alla gola per quello che sto lasciando - ha scritto nel post su Instagram - Ho vissuto nella capitale anni straordinari che non dimenticherò mai. In campo e fuori. Le sfide in campionato, i Derby, le notti di Champions, i gol. Sono onorato di aver indossato la fascia di capitano e di aver fatto gioire per 119 volte i tifosi, ma allo stesso tempo mi spiace non aver regalato loro la gioia di un trofeo alzato al cielo". Dzeko spiega poi che "per sei anni ho indossato questa maglia con orgoglio, lottando nelle vittorie e nelle sconfitte insieme ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutti che hanno fatto e fanno parte del Club, insieme ai tifosi che sono parte fondamentale di quella che per me è stata una famiglia".