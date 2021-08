Amichevoli, Inter-Dinamo Kiev 3-0: Dzeko subito in gol

INTER-DINAMO KIEV 3-0

Prima gioia per il bosniaco, titolare in extremis a Monza. Di Barella e Sensi le altre due reti dei campioni d'Italia

A Monza è subito l'Inter di Edin Dzeko, che al debutto (in extremis) in nerazzurro firma uno dei tre gol con cui i campioni d'Italia battono la Dinamo Kiev in amichevole. Allo U-Power Stadium, la formazione di Simone Inzaghi sblocca la sfida al 13’ con la strepitosa rete di Barella, autore al 34' del perfetto assist per il bosniaco, che salta il portiere e deposita a porta vuota. Di Sensi, al 60', il definitivo 3-0 dei nerazzurri. Dzeko nerazzurro: esordio con gol con l'Inter Getty Images

Dzeko si prende subito l'Inter: il bosniaco, titolare in extremis dopo il definitivo ok al trasferimento dalla Roma, impiega appena 34 minuti per trovare il suo primo gol con i nerazzurri, che a Monza battono 3-0 la Dinamo Kiev in amichevole. Ancora una vittoria per i campioni d'Italia, che allo U-Power Stadium passano in vantaggio dopo 13 minuti con un'azione tutta di prima della formazione di Inzaghi: protagonisti Perisic, Skriniar, lo stesso Dzeko, Sensi e infine Barella, che col sinistro trova l'angolino basso e batte Bushchan. A salire poi in cattedra è il bosniaco, che prima sbaglia da pochi passi al 19', poi firma il suo primo gol con i nerazzurri al 34' saltando il portiere degli ucraini sul gran lancio di Barella e depositando in rete a porta vuota. La partita dell'ex giallorosso dura un solo tempo: nella ripresa, infatti, entra Pinamonti. Al 60', arriva il 3-0: lo firma Sensi, che con un preciso destro in area supera Boyko, proprio prima della girandola di cambi di Inzaghi, che inserisce Vidal, Vecino e Dimarco al posto di Sensi, Barella e Perisic. C'è tempo anche per la traversa di Pinamonti, che sfiora il poker. Finisce però 3-0 per l'Inter, che può godersi un subito incisivo Edin Dzeko.