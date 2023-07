Inter, Cuadrado promosso con l'Al Nassr: convince anche i tifosi

Al Nassr-Inter, Frattesi salva Inzaghi







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Tra i promossi dell'amichevole giocata dall'Inter contro l'Al Nassr c'è sicuramente Juan Cuadrado, alla seconda apparizione in nerazzurro dopo lo spezzone contro la Pergolettese. Per il laterale colombiano, entrato a inizio ripresa al posto di Denzel Dumfries, una prestazione convincente sulla destra dove ha dimostrato di avere già una certa confidenza con i nuovi compagni ma soprattutto la tendenza a puntare l'uomo anche nello stretto, una variabile tattica in più per Simone Inzaghi visto che l'olandese ama di solito attaccare gli spazi e sfilare l'avversario in velocità. Qualche buon cross, uno in particolare per Lautaro Martinez (che poi ha sprecato di testa), ma anche qualche tocco di troppo che ha rallentato lo sviluppo dell'azione in verticale. In ogni caso 45 minuti buoni per l'ex juventino che su Instagram ha commentato così: "Buone sensazioni, continuiamo a prepararci per arrivare al 100%".