Amichevoli: l'Inter pareggia 1-1 con l'Al Nassr, a segno Frattesi e Ghareeb

Al Nassr-Inter 1-1

I nerazzurri impattano contro la squadra dell'ex Brozovic: al vantaggio iniziale di Ghareeb (23’) risponde la rete del nuovo acquisto al 44’

Al Nassr-Inter, Frattesi salva Inzaghi







































© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'amichevole di Osaka tra Inter ed Al-Nassr si conclude con il punteggio di 1-1. La formazione allenata da Simone Inzaghi subisce al 23’ il vantaggio degli arabi: Talisca inventa per Ghareeb, che di prima intenzione batte Stankovic. Al 44’ arriva la rete del nuovo acquisto Frattesi, che trasforma di testa un cross di Dumfries. Lautaro e i suoi ci provano nel secondo tempo, ma senza successo. Martedì la sfida al Psg dell'ex Skriniar.

L'amichevole tra Inter e Al-Nassr vede Brozovic sfidare i suoi ex compagni ad Osaka: allo Yanmar Field Nagai i nerazzurri vengono fermati sul punteggio di 1-1. Simone Inzaghi lancia la coppia offensiva Lautaro-Correa dal primo minuto, con Stankovic in porta e i nuovi acquisti Bisseck e Frattesi in campo. Castro, invece, schiera tutti i suoi big, tra cui il croato e Cristiano Ronaldo. Il primo squillo del match arriva al 12’, quando l’ex Sassuolo colpisce a lato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Otto minuti dopo rispondono gli arabi, con Talisca che raccoglie un cross dalla sinistra e colpisce di testa verso la porta del classe 2002 dell’Inter, che si oppone con un ottimo intervento. Al 23’ segna l’Al-Nassr: il trequartista brasiliano inventa un passaggio morbido di prima intenzione sul secondo palo, dove arriva tutto solo Ghareeb, che realizza al volo. Lautaro sfiora poco dopo il pareggio: Correa lo libera in area e il capitano calcia in diagonale, ma Al-Aqidi devia con un grande riflesso. Le due azioni successive sono il Tucu e Dumfries a mancare il goal, calciando tra le braccia del portiere da posizioni favorevoli. L’1-1 arriva al 44’: tacco di Martinez a liberare l’esterno olandese, che crossa sulla testa di Frattesi, bravo ad angolare e trovare la prima marcatura con la nuova maglia.

In avvio di secondo tempo c'è la girandola di sostituzioni: tra i nerazzurri entrano Thuram, Cuadrado, Dimarco, Sensi, Asllani, Darmian e Acerbi, mentre gli avversari ne cambiano dieci in vista dell’incontro di coppa di domani. Al 56’ il centrocampista albanese raccoglie una sponda dal limite dell’area e calcia di poco a lato, mentre due minuti dopo Lautaro manda alto un cross di Cuadrado. Il numero 10 si divora un’altra occasione al 66', quando un rimpallo di Thuram lo libera davanti al portiere ma il suo tiro termina sopra la traversa. La partita si spegne poi fino al fischio finale. Il prossimo appuntamento dell’estate nerazzurra sarà martedì contro il Psg dell’ex Skriniar.