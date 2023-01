Cori razzisti dei tifosi del Napoli contro Lukaku: la Figc indaga

INTER

Chiesti ulteriori chiarimenti sui supporter che occupavano il "terzo anello blu" di San Siro da cui sono arrivati gli insulti all'attaccante nerazzurro

© Getty Images La Figc indaga su alcuni cori razzisti rivolti a Romelu Lukaku nel corso di Inter-Napoli. Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha chiesto infatti alla Procura federale di avere informazioni più dettagliate sui settori ospiti che abitualmente occupano a San Siro nel "terzo anello blu" i sostenitori azzurri da cui sono arrivati insulti razzisti nei confronti dell'attaccante nerazzurro. Una richiesta rivolta a individuare con chiarezza gli autori dei cori e a prendere eventuali provvedimenti.

Vedi anche lazio Cori razzisti a Umtiti: la Lazio li condanna, ma arriva la chiusura della Curva Nord

La richiesta di chiarimenti del Giudice Sportivo sui fatti di San Siro arriva dopo gli ululati arrivati dal settore bianconceleste contro Umtiti e Banda durante Lecce-Lazio e dopo la successiva decisione di chiudere subito la Curva Nord dell'Olimpico nel prossimo turno contro l'Empoli.

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice sportivo, letto il rapporto dei collaboratori della Procura federale, ritiene necessario che venga specificato dalla medesima Procura federale, sentiti ulteriormente, se del caso, i responsabili per l'Ordine pubblico, quali sono i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa, i sostenitori della Soc. Napoli posizionati nel settore "terzo anello blu", autori dei cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Lukaku della Soc. Internazionale.